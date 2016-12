Usikker skjebne for våpenhvile i Syria

Russland og Tyrkia er enige om en våpenhvileavtale i Syria, men opposisjonen har ennå ikke mottatt noe utkast, melder Al Jazeera.

I går meldte det tyrkiske nyhetsbyrået Andalou at Russland og Tyrkia var blitt enige om vilkårene for en nasjonal våpenhvile i Syria og at avtalen kan iverksettes allerede ved midnatt torsdag.

Det er imidlertid fortsatt usikker om en stopp i kampene lar seg gjennomføre. Koalisjonen som representerer Den frie syriske armé og andre opprørgrupper hevder de ikke har mottatt utkastet til avtalen, ifølge Al Jazeera.

Labib Nahhas, en av lederne i den islamistiske opprørsgruppen Ahrar al-Sham sier til det arabiske mediehuset at de er klar over diskusjonene mellom Russland og Tyrkia, men at de ikke er involvert i samtalene.

– Russland vil ekskludere Øst-Ghouta fra våpenhvilen. Det er ikke akseptabelt, sier han til TV-kanalen.

Tyrkia og Russland har nemlig blitt enige om at områder der regjeringsstyrker kjemper mot grupper som regnes som terrorist-organisasjoner ikke skal inkluderes i avtalen.

Det innebærer at IS og Fatah-Al Sham (tidligere kjent som Nusrafronten) skal eksluderes, men i tidligere internasjonale forhandlinger om Syria-krigen har Russland tatt til orde for enkelte såkalte moderate opprørsgrupper, blant dem nettopp Ahrar-al Sham, også skal kategoriseres som terrorgrupper, ifølge NTB.

Dermed står våpenhvileavtalen som kan danne grunnlaget for fredsforhandlinger mellom regjeringen og opprørsgrupper fortsatt på gyngende grunn.

