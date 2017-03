USA nekter for å ha bombet moské i Syria

USA hevder å stå bak et dødelig angrep nord i Syria, men nekter for at en moské ble truffet.

Det opplyser den amerikanske hovedkommandoen Centcom.

Forsvaret i USA bekrefter at det utførte et dødelig luftangrep mot et al-Qaida-møte nord i Syria, og at det skal etterforske rapporter om at over 40 sivile ble drept da en moské ble rammet i det samme angrepet.

– Moskeen var ikke vårt mål, men bygningen som var målet, hvor møtet fant sted, er rundt 15 meter unna moskeen. Moskeen står fortsatt, sier oberst John J. Thomas, talsmann for Centcom. Kommandoen har ansvar for amerikanske militære operasjoner i Midtøsten, Øst-Afrika og Sentral-Asia.

Ifølge CNN hevder en amerikansk talsperson at satellittbilder viser at moskeen fortsatt stod oppreist etter bombingen. Den samme talspersonen understreker at bygget som ble bombet ikke har blitt brukt som en moské.

Det amerikanske militæret utelukker ikke at moskeen har blitt angrepet av noen andre i etterkant av den amerikanske bombingen, ifølge NBC News.

Drepte mange terrorister

I en uttalelse opplyser Centcom at amerikanske styrker utførte et luftangrep mot al-Qaida i Idlib i Syria den 16. mars, og at «mange terrorister» ble drept. Talsmannen har senere sagt at den eksakte posisjonen ikke er kjent, men at det skal være det samme stedet som landsbymoskeen i al-Jina.

– Vi skal se på påstander om sivile dødsfall i forbindelse med dette angrepet, legger han til etter å ha fått spørsmål om rapporten fra eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– Vi tar dette meget alvorlig, forsikrer Thomas, men legger til at Centcom ikke har fått meldinger om at sivile har blitt drept.

RUINER: Dette skal være ruinene av bygget som ble bombet i landsbyen al-Jina, nord i Syria, torsdag kveld. Foto: Reuters

Usikre tall

Minst 42 personer ble drept og over 100 såret i angrepet som rammet en moské i landsbyen al-Jina nord i Syria torsdag kveld, ifølge SOHR. Mange skal ha vært fanget i ruinene, så dødstallet kan ifølge SOHR stige. Ifølge nyhetsbyrået AP ble 35 personer drept, mens et pressesenter i Idlib opplyser at minst 50 ble drept.

Lokale kilder opplyser at 300 mennesker befant seg i moskeen da angrepet skjedde.

Den opprørskontrollerte landsbyen al-Jina ligger drøyt 30 kilometer vest for Aleppo by, i et område der tusenvis av syrere har søkt tilflukt etter å ha flyktet fra kamper andre steder. Blant dem er mange som forlot Øst-Aleppo da området ble inntatt av regjeringsstyrker etter en blodig offensiv.

Landsbyen kontrolleres av islamistiske grupper og syriske opprørere som kjemper mot Assad-regimet. Den ytterliggående islamistgruppen IS er ikke nærværende, ifølge nyhetsbyrået AFP.

(VG/NTB)