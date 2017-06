USA-ledet koalisjon skjøt ned drone fra regimevennlige styrker i Syria

USA-ledede styrker har skutt ned et førerløst fly tilhørende regjeringsvennlige styrker i Syria, opplyser en amerikansk tjenestemann.

Fox News melder at det dreier seg om en iransk drone som ble skutt ned i nærheten av USA-ledede styrker i Sør-Syria.

Det var et amerikansk F-15-fly som skjøt ned den iranskproduserte dronen, ifølge Fox News' amerikanske forsvarskilde.

Det er andre gang på under en måned at USA skyter ned en iransk drone, og det skal være femte gang siden slutten av mai at amerikanske styrker har bombet regimevennlige styrker i det sørlige Syria.

Russland har truet med å skyte ned fly fra den USA-ledede koalisjonen mot IS, som svar på at et syrisk kampfly søndag ble skutt ned av et amerikansk fly nær byen Tabqa, som ligger nord i Syria.

Ifølge Pentagon ble det syriske flyet skutt ned fordi det bombet mål "nær" USA-støttede SDF-opprørere i området, noe det syriske forsvaret benekter. De fastholder at flyet bombet IS-mål.

Russland har truet med å skyte ned fly vest for elva Eufrat.