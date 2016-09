USA krever flyforbud etter nødhjelpsangrep i Syria

USAs utenriksminister John Kerry krever at alle fly i deler av landet settes på bakken slik at hjelpemannskapene kan komme inn med sårt tiltrengt hjelp til sivilbefolkningen.

Få timer etter at helsepersonell forteller at de bevisst blir angrepet i den syriske byen Aleppo, krever USAs utenriksminister John Kerry at det tas grep for å sikre at hjelpen får komme inn til de skadede og drepte i området.

– Syrias fremtid henger i en tråd, uttaler Kerry ifølge BBC.

Han ber om at alle fly blir satt på bakken ved enkelte nøkkelsteder i landet. Kerry opplyser videre at mandagens angrep har reist en sterk tvil om myndighetene i Syria og Russland vil klare å leve opp til kravene i våpenhvileavtalen.

Moskva har på sin side nektet å være involvert i angrepet.

Kerrys oppfordringer kommer i forbindelse med at FNs sikkerhetsråd holder et krisemøte om Syrias fremtid i New York. FNs generalsekretær Ban Ki-moon sa før møtet at en våpenhvile må på plass igjen, og forholdet mellom de forskjellige aktørene som er involvert i våpenhvileavtalen er i høyspenn etter mandagens angrep.

Mener russerne må ta ansvar



Mandag erklærte den syriske hæren at våpenhvilen var opphevet. Få timer senere meldte eksilgruppen SOHR at det syriske regimet gjennomførte 35 luftangrep i løpet av kort tid.

SPENT STEMNING: Den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov forlater møtet i New York. Ifølge AP var det dårlig stemning mellom USA og Russland på møtet. Foto: Lucas Jackson , Reuters

Tidligere denne måneden ble USA og Russland enige om en våpenhvileavtale, men forventningene til avtalen har vært nokså dystre da lignende avtaler flere ganger har vært forsøkt- og feilet.

Nyhetsbyrået AP melder at USA og Russland skyldte på hverandre under dagens møte, og med det illustrerte hvordan det splittede sikkerhetsrådet de siste fem årene har slitt med å stanse den blodige borgerkrigen.

– Angivelig så ønsker vi det samme. Jeg har hørt det gang på gang, tordnet en sint Kerry fra setet, ifølge nyhetsbyrået.

– Likevel beviser vi, med sørgelig utilstrekkelighet, at vi ikke får det til å skje, sier han, og legger til; «Dette er ikke en vits».

Kerry uttalte at prosessen med å få på plass et våpenhvile bare kan reddes dersom russerne tar ansvar for luftangrepene, skriver NTB.

Den amerikanske utenriksministeren krevde samtidig at russerne får Bashar al-Assads regime til å sette luftforsvaret på bakken, i håp om å gjenoppta våpenhvilen i det borgerkrigsherjede landet.

– For å gjenreise troverdigheten må vi umiddelbart sette alle fly, som flyr i nøkkelposisjoner på bakken, for å de-eskalere situasjonen og gi humanitær hjelp en sjanse til å assistere uhindret, sier han, ifølge AP.

Stikk til Lavrov



Lavrov uttalte at all informasjon Russland har om angrepet på nødhjelpskolonnen, skal gjøres offentlig. Samtidig krevde han en uavhengig gransking av angrepet, ifølge NTB.

Da den amerikanske utenriksministeren fikk ordet, sa han at å lytte til Lavrov var som å «befinne seg i et parallelt univers».

Kerry ber i dag også om at alle land avslutter all støtte til grupper som prøver å spolere våpenhvileavtalen, ifølge Reuters.