USA bryter Syria-forhandlingene med Russland

USA bryter forhandlingene med Russland om en ny våpenhvile i Syria, opplyser en talsmann for utenriksdepartementet i Washington.

– Dette er ikke en beslutning vi tar lett på, sier John Kirby, talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet, som anklager Russland og syriske regjeringsstyrker for å ha trappet opp angrepene mot sivile mål.

Ifølge aktivistgrupper og hjelpearbeidere er nærmere 400 sivile drept i og rundt Syrias største by Aleppo siden den forrige våpenhvilen brøt sammen for to uker siden. Det antas at så mange som 275.000 sivile er fanget inne i østlige-Aleppo, blant dem 100.000 barn.

I uttalelsen skriver Kirby at «Russland og det syriske regimet har valgt en militær vei, helt på tvers av ønsket om våpenhvile»

– De demonstrerer dette ved å intensivere angrepne på sivile områder, de angriper infrastruktur som sykehus og de forhindrer nødhjelp fra å komme frem til sivile som trenger det, skriver talsmannen.

Nødhjelp til 75.000 mennesker bombet: – Et angrep på humanitet

Hjelpearbeider: Tomprat

Mandag kveld, etter at denne nyheten kom, snakket VG med Abdulrahman al- Mohammad, som jobber på det siste gjenværende barnesykehuset i Øst-Aleppo. Han er lei storpolitikken:

– Her i Aleppo er folk sinte på USA, FN og Russland. USA er medskyldige i drapene på det syriske folk, på grunn av deres stillhet i FN og deres mangel på hjelp.

– Vi ser på samtalene mellom USA og Russland som tomme ord, som tar oppmerksomheten vekk fra det som skjer på bakken. Det var vært en veldig dårlig dag i Aleppo, sier han.

JOBBER PÅ SPRENG: Det store antallet sårede i Aleppo de siste dagene, betyr at sykehusene er overveldet, og det opprettes nye, midlertidige helseposter som denne i Øst-Aleppo. Foto: Karam Al-masri , AFP

Redningsleder til VG: Aleppo inne i mørk søvn



VG snakket også med lederen av sivilforsvaret «De hvite hjelmene» i Aleppo mandag kveld.

– Det er ikke politisk vilje blant stormaktene til å ende tragedien i Aleppo.Vi trenger en løsning som varer mer enn to til syv dager, vi må finne en måte å få inn mat og nødhjelp på. Det er som Aleppo nå er inne en mørk, mørk søvn, sier Ammar al-Selmo til VG.

– Hva tror du vil skje de neste dagene?

– Hittil har vi ikke sett omfattende sult i Aleppo, men jeg tror det vil komme de neste ukene. Det vi også kan komme til å se er at sivilforsvaret, som oss, ikke kan operere lenger, fordi vi ikke har drivstoff til bilene våre. I Aleppo har ikke folk lenger noe å leve av, sier han.

Syriske regjeringsstyrker, støttet av russiske kampfly, innledet en offensiv mot de opprørskontrollerte delene av Aleppo 22. september.

Aleppo har vært delt mellom opprørsstyrker i den østlige delen og regjeringsvennlige styrker siden midten av 2012.

VG/NTB