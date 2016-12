Tyrkia forventer ny flyktningstrøm fra Syria

ISTANBUL (VG) Tyrkia forbereder seg på at evakueringen av Aleppo kan tvinge dem til å gjenåpne grensen til Syria.

Korrespondenter fra utenlandske medier med base i Tyrkia, varsles nå av det tyrkiske pressedirektoratet om at «grunnet den siste utviklingen i Aleppo/Syria, forventes en ny flyktningmigrasjon gjennom Cilvegözü grenseport i Reyhanli/Hatay».

VG får opplyst at en beslutning om å åpne grensen fortsatt ikke er tatt, men at den tyrkiske regjeringen innser at situasjonen er så kritisk at den kan bli tvunget til å åpne for flyktninger i løpet av kort tid.

Dette samsvarer med uttalelser den tyrkiske utenriksministeren Mevlut Cavusoglu har gitt fredag ettermiddag, der han sier at flertallet av flyktningene trolig ønsker å vende tilbake til Aleppo når det blir mulig, men at Tyrkia vil ta imot «de mest sårbare, de gamle, de syke, kvinner og barn».

Cavusoglu sier til tyrkiske medier at man også vil «vil vurdere å slippe inn flere dersom nøden oppstår».

Fakta om evakueringen av Øst-Aleppo * I november innledet regjeringsstyrkene med russisk militærstøtte sin offensiv for å gjenerobre Øst-Aleppo fra opprørerne. * Tirsdag ble det inngått en våpenhvileavtale mellom partene og en plan for evakuering av sivile og opprørere fra opprørernes siste enklave i Aleppo. * Våpenhvilen ble brutt onsdag, og regjeringshæren gjenopptok beskytningen av opprørsenklaven. * Torsdag ble det inngått en ny avtale om evakuering av opprørere og sivile fra Øst-Aleppo. * Evakueringen begynte samme dag ved hjelp av 88 grønne busser og 50 ambulanser som kjørte ut gjennom en 6,8 kilometer lang korridor voktet av syriske regjeringsstyrker og overvåket av russiske styrker. * 4.000 personer var fredag evakuert fra bydelene, ifølge Røde Kors. Ifølge det russiske forsvarsdepartementet var over 8.000 blitt evakuert, deriblant 3.000 opprørere. * FN anslo tirsdag at det var 50.000 sivile og 1.500 opprørskrigere igjen i Øst-Aleppo. (Kilde: Ritzau, NTB)

Tyrkiske organisasjoner jobber nå med å bygge teltleirer til flyktningene fra krigen, men inne i Syria, slik man tidligere har gjort langs grensen nær byen Kilis.VG får opplyst at det skal være snakk om å bygge en ny leir inne i Syria med plass til 80.000 mennesker.

Det står også en ny tyrkisk gigantleir klar til å ta imot flyktninger i Suruc, nær den syriske byen Kobane, men denne leiren er foreløpig ikke tatt i bruk.

Flere enn 50 sårede som er evakuert fra Aleppo i Syria, er allerede sendt videre til Tyrkia, melder tyrkisk Røde Halvmåne.

– Siden evakueringen startet er mer enn 50 alvorlig sårede brakt til Tyrkia, sier Kerem Kinik, som er president i det tyrkiske Røde Halvmåne. Han sier at alle pasientene er sivile.

Arbeidet med å hente sivile ut av den beleirede opprørsenklaven i det østlige Aleppo, kom i gang torsdag formiddag, men ble innstilt et knapt døgn senere. Flere tusen er brakt i busser og ambulanser til opprørskontrollerte områder utenfor Aleppo, skriver NTB.

Fortsatt anslås det at rundt 50.000 sivile er igjen i det lille området som er igjen av det tidligere opprørskontrollerte Øst-Aleppo.