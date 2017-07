Terrorangrep i hjertet av Syrias hovedstad

Minst 19 personer skal ha blitt drept da sjåføren av en bil utløste en bombe på Tahrir-torget i Damaskus søndag.

BBC melder at syrisk politi skal ha jaktet på tre sjåfører som var mistenkt for å ha bomber i bilene sine. To av bilene ble stoppet og bombene ble detonert, men den tredje sjåføren klarte å ta seg til Tahrir-torget og utløste en selvmordsbomben der.

Minst 19 personer skal ha blitt drept, og minst tolv skal være skadet.

Syrisk statlig TV melder at de mistenkte hadde planer om å bombe befolkede områder i hovedstaden.

Ingen grupper har så langt påtatt seg ansvaret for angrepet.

Syrias hovedstad har vært rammet av flere selvmordsangrep tidligere. I mars ble minst 46 mennesker, de fleste av dem irakiske pilegrimer, drept i to bombeeksplosjoner i Damaskus.

Noen dager senere ble 39 mennesker drept i to selvmordsangrep mot henholdsvis en restaurant og en rettsbygning, ifølge NTB.

