Syriske styrker har brutt IS-beleiring av viktig by

Den syriske hæren har brutt en nesten tre år lang IS-beleiring av Deir al-Zor. Dermed er IS i ferd med å miste kontrollen i enda en viktig by.

Syriske regjeringsstyrker brøt tirsdag gjennom beleiringen ved å ta seg inn i en militærbase på den vestlige siden av Deir al-Zor, melder det statlige nyhetsbyrået SANA ifølge NTB.

Meldingen bekreftes av den opposisjonelle eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights.

Støttet av iranske sjiamilitser og russiske styrker har den syriske regjeringshæren i flere uker kjempet seg frem mot byen, som er hovedstad i den oljerike Deir al-Zor-provinsen, som grenser mot Irak.

Ifølge statlig syrisk TV har IS-forsvaret av byen kollapset. Dette er imidlertid ennå ikke bekreftet fra annet hold, melder nyhetsbyrået Associated Press.

Regjeringssoldater fra Brigade 137 og kanskje så mange som 100.000 sivile har i nesten tre år vært under beleiring av IS-styrker, som hadde slått en ring rundt enklaven. Det har vært meldt om stor mangel på mat og medisiner, og det er blitt sluppet forsyninger til de beleirede fra fly.

Strategisk tilbakeslag

– Her er dere i dag side ved side med deres kamerater, som har gitt alt for deres seier og har utkjempet de hardeste kamper for å bryte ringen rundt byen, sier president Bashar al-Assad ifølge det statlige nyhetsbyrået SANA.

Et ukjent antall IS-krigere er drept og minst ti kjøretøyer i en IS-konvoi ble ødelagt i flyangrepene, melder CNN.

Tidligere i år ble de regjeringskontrollerte områdene av byen delt i to etter en IS-offensiv. Deir al-Zor blir ansett som IS sin siste større stilling i Syria.

Russlands president Vladimir Putin kaller gjennombruddet et strategisk tilbakeslag for ekstremistgruppen og en viktig strategisk seier for Assad, og har sendt den syriske presidenten sine gratulasjoner, melder Associated Press.

Under press på flere fronter

Til tross for at beleiringen nå er brutt, har terrorgruppen fremdeles kontroll over en del av byen. Den sørlige delen av byen, som er regjeringskontrollert og hvor det ligger en viktig militærflyplass, er fortsatt omringet av IS-styrker.

I Raqqa, som er blitt kjent som det selvoppnevnte IS-kalifatets hovedstad, går ekstremistgruppen også mot et nederlag. Der er de under press fra kurdiske styrker og sunniarabiske grupper som støttes av USA.

Også i nabolandet Irak har regjeringsstyrker nylig drevet ut IS fra byene Mosul og Tal Afar. På det meste kontrollerte IS en tredjedel av Iraks landområder, men har i dag kun igjen rundt ti prosent. I Syria kontrollerte IS halve landet, men har nå kun igjen noen mindre områder.

IS samler styrkene

IS skal nå ha samlet sine siste krigere – mellom 5000 og 10.000 – i den oljerike Eufratdalen, en strekning mellom Deir al-Zor i det østlige Syria og al-Qaim i det vestlige Irak.

– Det er her IS kommer til å gå under jorden og fortsette sitt opprør, sier analytiker Ludovico Carlino ved IHS Markit Country Risk til Daily Mail.

IS skal her ha startet å grave ut tunneler, plante eksplosiver og forberede bilbomber, ifølge den USA-ledede koalisjonen.

– Tapet av Raqqa er underveis. Det er den syriske regjeringshærens komplette gjenerobring av Deir al-Zor som vil være det egentlige vendepunktet, sier Syria-forskeren Fabrice Balanche til den britiske avisen.

Etter hvert som IS taper på slagmarkene i Syria og Irak, tror eksperter at gruppen kommer til å trappe opp terrorangrepene sine andre steder i verden.

