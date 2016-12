Syriske opprørsgrupper truer med å bryte våpenhvilen

Opprørsgrupper i Syria truer med å bryte våpenhvilen hvis det ikke blir en slutt på regjeringsstyrkenes offensiv i området nord for Damaskus.

Til tross for at en våpenhvile mellom regjeringsstyrkene og opprørerne i Syria trådte i kraft natt til fredag, har det pågått kamper flere steder i landet.

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har våpenhvilen stort sett blitt overholdt. Lørdag erklærte en rekke opprørsgrupper i Syria at de vil bryte avtalen hvis kampene ikke stopper, ifølge Al Jazeera.

Professor om våpenhvilen: – Avtalen vil ikke bringe total fred

– Hvis regimets krenkelser og bombeangrep mot områder under kontroll av revolusjonære fraksjoner ikke stoppe vil våpenhvileavtalen være ugyldig, heter det i en uttalelse undertegnet av en rekke opprørsgrupper, ifølge den arabiske TV-kanalen.

Opprørsgruppene hevder at regjeringsstyrker forsøker å gjøre fremskritt, spesielt i et område nord for Damaskus.

Onsdag ble det kjent at Russlands president Vladimir Putin og Tyrkias president Recep Tayyio Erdogan hadde blitt enige om vilkårene for en våpenhvileavtale i Syria. Dagen etter ble avtalen undertegnet av de stridende partene i Syria.

– Russland og Tyrkia skal fungere som garantister for avtalen om våpenhvile, uttalte Putin da.



Ifølge Al Jazeera har opprørerne sendt inn en appell til FN og Tyrkia for å få russerne til å stoppe regjeringsstyrkenes angrep.