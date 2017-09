Syrias utenriksminister: Seier er innen rekkevidde

En militær seier i krigen i Syria er «nå innen rekkevidde», sa Syrias utenriksminister Walid al-Moualem en tale til FNs hovedforsamling lørdag.

Den syriske utenriksministeren viser til en rekke seire for syriske regjeringsstyrker på slagmarkene rundt om i Syria den siste tiden.

–Frigjøringen av Aleppo og Palmyra, slutten på beleiringen av Deir al-Zor, og utryddingen av terrorisme fra mange deler av Syria beviser at en seier nå er innen rekkevidde, sa Moualem.

Utenriksministeren, som også har rollen som visestatsminister i Bashar al-Assads regjering, sier de syriske regjeringsstyrkene vil bli husket som helter for sin rolle i krigen.

–Når den urettferdige krigen i Syria er over, vil den syriske hæren gå inn i historien som hæren som på heroisk vis, sammen med sine allierte, slo terroristene som kom til Syria fra mange land, sa han videre.

Les saken fra 2016: Fem år med borgerkrig i Syria

Ikke helter

Assads styrker har imidlertid blitt betegnet som alt annet enn helter av de vestlige stormaktene som har vært involvert i krigen.

Syriske styrker har blitt anklaget for en rekke grusomheter og krigsforbrytelser. En av de mest alvorlige anklagene dreier seg om at det syriske regimet skal ha brukt forbudte kjemiske våpen mot sivile i Khan Sheikhoun. Den syriske utenriksministeren nektet på sin side for at regimet hadde gjort dette i sin tale til FN.

Krigen har nå pågått i seks år, og minst 330.000 mennesker har blitt drept i løpet av konflikten. Ytterligere fem millioner har blitt drevet på flukt.

Les også: På innsiden av Assads torturfengsler: Slik holdt Mazen seg i live

FN ønsker fred mellom syriske myndigheter og opposisjonen i landet, framfor en militær syrisk seier. En ny runde fredsforhandlinger er planlagt de kommende ukene, selv om det har vært lite framgang i de tidligere forsøkene på forhandling.

De har gått i stampe som følge av at opposisjonen krever en politisk overgang der Assad går av som president. Dette gjentok Moualem at var fullstendig uaktuelt i sin tale lørdag.

Mange fronter

Svært mange ulike parter deltar eller har deltatt i den syriske krigen ved flere ulike fronter. Det er derfor noe uklart hva en seier egentlig innebærer for fremtiden i landet.

Tidligere i september sa Syria-ekspert Fabrice Balanche at det syriske regimet har kontroll over halvparten av syrias territorium og to tredeler av befolkningen. Resten av landet er fordelt mellom kurdiske styrker (23 prosent), IS (15 prosent) og opprørere (12 prosent), ifølge eksperten.

Les: IS på retrett i Syria

Videre sa han at han ventet at regimet etter alt å dømme vil møte væpnet motstand i mange år framover.

Den USA-ledede koalisjonen mot IS er blant partene som er involvert i krigen. De støtter den kurdiskdominerte opprørsgruppen Syrian Democratic Forces, også har vunnet flere seire mot IS den siste tiden.

Les: Syrere om mulighet for fred: Til og med krigerne er lei nå

Blant annet har styrkene i løpet av de siste par månedene gjenvunnet kontroll over IS tidligere syriske høyborg i Raqqa.

Gjenvant oljefelt

Etter flere dager med intense kamper mot IS-krigere gjenerobret SDF lørdag også det som før krigen var Syrias største gassfelt, ifølge den høytstående talspersonen Nasser Haj Mansour.

Les: IS-tiltalt 38-åring om hvorfor han reiste: Kalifatet i Syria var en drøm

Gassfeltet har vært under IS-kontroll siden 2014, og ligger i den østlige provinsen Deir al-Zor som grenser mot Irak.

Anlegget hadde før 2011 kapasitet til å utvinne 13 millioner kubikkmeter naturgass hver dag, og ble i sin tid bygget i samarbeid mellom ConocoPhillips og Total.

SDF-krigerne også gjenvant kontroll over gassfeltet al-Izba like ved, ifølge Mansour.