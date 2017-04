Stoltenberg ble varslet av Mattis

USAs forsvarsminister James Mattis tok en telefon til NATO og generalsekretær Jens Stoltenberg, før amerikanerne startet rakettangrepet mot Syria i natt.

Fredag morgen har Stoltenberg ennå ikke uttalt seg til støtte for den amerikanske operasjonen.

– Vi viser til amerikanske myndigheter når det gjelder angrepet i Syria, skriver Stoltenbergs talsmann Stein Hernes i en tekstmelding til VG.

– Men vi kan bekrefte at generalsekretær Stoltenberg ble informert av forsvarsminister Mattis i forkant, legger han til.

Fordømte gassangrepet



Onsdag gikk Stoltenberg ut og fordømte gassangrepet mot sivilbefolkningen i den syriske byen Idlib:

– Dette er den tredje meldingen om bruk av slike barbariske våpen bare i denne måneden. Alle som står bak dette må stilles til ansvar, uttalte Stoltenberg i en skriftlig uttalelse fra NATO-hovedkvarteret i Brussel.

Drar til USA



Rett over helgen reiser NATOs generalsekretær til Washington og sitt første møte, ansikt til ansikt, med USAs president Donald Trump i Det hvite hus.

Møtet mellom Trump og Stoltenberg er avtalt til onsdag kveld norsk tid. De to har snakket sammen minst to ganger i telefonen etter at Trump ble valgt som USAs president i november i fjor.

Det er varslet at de to blant annet vil jobbe med forberedelser til NATOs toppmøte for stats- og regjeringssjefene i Brussel 25.mai.