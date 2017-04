SOHR: Stor eksplosjon og brann nær flyplass i Damaskus

En stor eksplosjon etterfulgt av brann rammet området ved den internasjonale lufthavnen i Damaskus i morgentimene torsdag. Et ammunisjonslager skal være rammet.

Det er den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) som opplyser om hendelsen. Gruppa henter sine opplysninger fra et kildenettverk i det krigsherjede landet.

To kilder i opprørergrupper i området sier til Reuters at et ammunisjonslager på en base tilhørende iranskstøttede styrker er rammet. Det skal dreie seg om et angrep, men det er uklart hva slags.

Rami Abdulrahman i SOHR sier eksplosjonen kunne høres over hele hovedstaden og rystet innbyggerne ut av søvnen.

Den Hizbollah-vennlige kanalen al-Manar hevder det er et israelsk luftangrep, fordi eksplosjonen kun bidro til materielle ødeleggelser. Den libanesiske sjiamilitsen Hizbollah er en forbundsfelle av president Bashar al-Assad og er involvert i landets borgerkrig.

Søndag hevdet den regimevennlige militsgruppen NDF at Israel sto bak et angrep mot en syrisk militærbase nær Golanhøydene. Tre militssoldater som kjemper på presidentens side, ble drept i angrepet.

(VG/NTB)