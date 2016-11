SOHR: 50.000 har flyktet fra Øst-Aleppo

Den alvorlige humanitære situasjonen i den krigsherjede syriske byen Aleppo, gjør at FNs sikkerhetsråd onsdag innkaller til krisemøte.

I løpet av de siste døgnene har 50.000 sivile flyktet fra Øst-Aleppo, der det syriske regimet fører en offensiv for å få kontroll over opprørskontrollerte områder. Det melder eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights.

Tallet er over dobbelt så høyt som anslagene fra den internasjonale Røde Kors-komiteen. Rundt 200.000 mennesker er imidlertid fortsatt igjen i området.

Samtidig melder flere medier at mer enn 45 personer er drept mens de forsøkte å flykte fra bydelen. Reuters skriver at redningsarbeidere forteller at personene ble drept i et artilleriangrep mot et boligområde som huser internflyktninger øst i Aleppo. Flesteparten av de drepte skal være kvinner eller barn.

Nå innkaller FNs sikkerhetsråd til et nytt krisemøte om det krigsherjede området.

– Frankrike og dets allierte kan ikke fortsette å tie i møte med det som kan bli den største massakren av sivile siden andre verdenskrig, sa François Delattre, Frankrikes FN-ambassadør tirsdag, ifølge NTB.

Delattre har sammen med den britiske FN-ambassadøren, Matthew Rycroft, vært pådrivere for krisemøtet.

(saken fortsetter under bildet)

De sivile har kun rukket å ta med seg det de kunne bære i hendene på vei ut av Øst-Aleppo. Foto: Uncredited , AP

Må levere mat og medisiner

FAKTA: ALEPPO * Aleppo ligger nordvest i Syria og er hovedstad i provinsen med samme navn. Byen ligger 5 mil fra den tyrkiske grensen. * Aleppo har vært delt mellom opprørsstyrker i den østlige delen og regjeringsvennlige styrker i den vestlige siden midten av 2012. * To millioner mennesker står i fare som følge av kampene i byen, ifølge FN, deriblant opptil 300.000 mennesker i den opprørskontrollerte delen. * Det er ulike anslag over hvor mange sivile som befinner seg i byen. Noen opererer med 1,5 millioner i de regjeringskontrollerte delene og 250.000 i de opprørskontrollerte. * Å få kontroll over Aleppo anses som svært viktig både for regimet og opprørerne. Kilde: NTB

Møtet finner sted i New York klokken 15 norsk tid. De 15 medlemmene i rådet vil gjennom en videokonferanse få en orientering gjennom om situasjonen i Aleppo av FNs spesialutsending til Syria, Staffan de Mistura.

Rycroft sier Sikkerhetsrådet vil diskutere planer for at FN kan få leverte sårt trengt mat og medisiner til byen og å evakuere syke og sårede mennesker.

– Russland har klaget på at opposisjonen ikke har gått med på denne planen. Nå har de det, så jeg ber Russland sørge for at det syriske regimet er med på den, sier Rycroft til AFP.

– Aleppos fremtid ligger i deres hender, og vi oppfordrer regimet og Russland til å stanse bombingen og la nødhjelpen komme fram, fortsetter han.

Mandag kunngjorde den syriske hæren og dens allierte at de har tatt kontroll over store deler av Øst-Aleppo fra opprørerne. Dersom hele bydelen erobres vil det være den største seieren for president Bashar al-Assad siden opprøret mot ham startet i 2011, skriver Reuters.

(saken fortsetter under bildet)

Med barna pakket inn i tepper, forsøker desperate foreldre å komme seg ut av det krigsherjede området. Foto: George Ourfalian , AFP

Gjenerobrer stadig større områder

Den nordøstlige byen Aleppo har vært delt i to siden 2012. Regjeringsstyrkene har kontrollert vestsiden, mens opprørerne har hatt kontroll øst i byen.



I helgen tok regjeringsstyrkene kontroll over seks opprørskontrollerte bydeler i Øst-Aleppo.

Offensiven til regjeringsstyrkene har enorme konsekvenser for sivilbefolkningen, sa Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen og FNs spesialrådgiver for Syria, til NTB mandag.

– Hele området er tett befolket og det mest alvorlige er ikke at det er slutt på maten i Øst-Aleppo, men at helsetjenestene stort sett har sluttet å fungere. De siste seks hospitalene ble alle truffet før denne siste offensiven, sa Egeland.

