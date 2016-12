Slik har Russland og Tyrkia fått Syria-trøbbel

ISTANBUL (VG) Vennskapet deres skremmer vannet av Vesten, men et nytt toppmøte mellom Russland og Tyrkia avdekker at det fortsatt er mange uenigheter.

Da et et russisk Su-24 kampfly ble skutt ned ved den tyrkiske grensen 24. november i fjor, viste det hvordan Russland og Tyrkia var i direkte konflikt rundt sin strategi i Syria.

VGs MIDTØSTEN-KONTOR Nilas Johnsen Ta kontakt og følg meg på: E-post: nilas@vg.no Facebook: Facebook.com/nilas.johnsen Twitter: @vgnilas Instagram: @vgnilas

Siden har de to landene lagt striden bak seg, og har undertegnet både en militær samarbeidsavtale om Syria og en gigantisk gassavtale.

Les også: Tyrkia og USA uenige om Raqqa-frigjøring

Men selv om de to presidentene Vladimir Putin og Recep Tayyip Erdogan har sett ut som perlevenner, har et nytt toppmøte i den tyrkiske byen Alanya avdekket at stormaktene fortsatt har sterke motsetninger:

• Er Assad-regimet venn eller fiende?

Erdogan gikk nylig ut og sa at hovedgrunnen til at Tyrkia har gått inn i Syria, er å «styrte tyranen Assad». Det ble meget dårlig mottatt i Kreml, ettersom Russland støtter Syria-president Bashar al-Assad.

Nå har Erdogan presisert at målet med Tyrkias operasjon kun er å «bekjempe terror», men uenigheten rundt Assad er åpenbar.

MØTTES I TYRKIA: Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov og hans tyrkiske motpart Mevlut Cavusoglu etter et møte i den tyrkiske byen Alanya torsdag. Foto: Stringer , Reuters

• Hvem drepte tyrkiske soldater i Syria?

I forrige uke døde fire tyrkiske soldater som deltar i operasjonen «Eufrats Skjold» i et flyangrep som Tyrkia beskylder syriske regjeringsstyrker for å ha utført.

– Hverken Russland eller Syria står bak, uttalte den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov under møtet med sin tyrkiske motpart Mevlut Cavusoglu, og oppfordret Tyrkia til å «styrke koordineringen».

• Hvem kjemper man mot?

Uttad er Tyrkia og Russland enige om at det er IS som er fienden, men faktum er at Tyrkia i like stor grad har den kurdiske YPG-militsen som mål for sine operasjoner.

Russlands bombetokt rettes i hovedsak mot områder som holdes av Free Syrian Army (FSA), som er allierte med Tyrkia.

ØDELAGT: Synet på de voldsomme ødeleggelsene i Aleppo skiller Russland og Tyrkia, men i praksis holder Tyrkia seg unna de russiske bombeflyene. Foto: Abdalrhman Ismail , Reuters

• Hva sier de om Aleppo?

Under møtene i Tyrkia har Lavrov understreket at Russland vil støtte det syriske regimet til «Aleppo er renset for terrorister». Samtidig uttalte Tyrkia at de siste angrepene på sivile i byen er å anse som krigsforbrytelser.

Like fullt endte møtene med at Erdogan og Putin sendte ut en uttalelse om at de på telefon er blitt enige om å jobbe mot en våpenhvile for Aleppo. Men hvordan den skal komme til, er høyst uklart.

Kommentar: Slik har Tyrkia snudd i spillet om Syria