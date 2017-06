Slik er krigen om IS-hovedstaden

ISTANBUL (VG) Kampen for å ta Raqqa tilbake fra terrorhæren IS vil bli svært brutal. Dette er de ulike aktørene, og slik er styrkeforholdet mellom dem.

Talsmann Talal Silo fra Syrian Defense Forces (SDF) uttalte denne uken at de forventer intense kamper i «det endelige slaget» om Raqqa i det nordlige Syria, som SDF nå har påbegynt. IS-krigerne er forberedt på å kjempe til døden for å forsvare det som har vært deres selverklærte hovedstad siden 2014.

Noe annet valg har IS-krigerne heller ikke, for i slutten av mai gjorde USAs forsvarsminister James Mathis det klart at de går for «utslettelse» av IS-krigerne, slik at de ikke kan flykte videre. Dette er det man må vite om de kommende kampene:

• IS-krigernes antall og våpen



Den USA-ledede koalisjonen mot IS har nylig anslått at det er 3000 til 4000 IS-krigere igjen i Raqqa, blant dem et særskilt høyt antall fremmedkrigere.

Men basert på erfaringene man har gjort under kampene i Mosul i Nord-Irak, så er anslaget trolig for høyt. Det er også blitt rapportert om at hundrevis av krigere allerede har dratt videre sørover mot Palmyra.

RULLER FREM: Dette bildet, sendt ut av IS selv i 2014, skal vise deres krigere på vei mot Raqqa i Syria. Foto: Maya Alleruzzo , AP

Krigerne som nå er beleiret inne i Raqqa har hatt tre år på forberede seg på et angrep. Det forventes at man finner et nettverk av forsvarstunneler, slik man gjorde under de første angrepene på Mosul.

I Mosul har IS brukt pansrede biler pakket med eksplosiver, som blir kjørt av selvsmordskrigere rett inn i fremrykkende styrker. IS har også et stort antall enkle droner som brukes for å slippe håndgranater. Trolig har de også en del tyngre krigsmateriell erobret fra irakiske styrker, som er blitt fraktet inn fra Mosul.

• Den USA-støttede militsen:



SDF består i hovedsak av den syriskkurdiske YPG-militsen, tilhørende partiet PYD, som har anslagsvis 60.000 soldater i Nord-Syria. Rundt halvparten av disse skal være tilgjengelige for angrepet på Raqqa.

I tillegg er arabiske militser inkorporert, noen av disse med opplæring fra blant annet norske styrker. Til sammen teller de 20.000 mann, men det er uklart hvor mange som deltar i angrepet.

SDF er blitt tungt bevæpnet med artilleri og pansrede personellkjøretøy, i all hovedsak fra USA. Styrken er både tallmessig og våpenmessig overlegne.

Den USA-støttede koalisjonen bidrar med luftstøtte, og bombardementet av Raqqa har vært voldsomt. I tillegg er det rundt 500 amerikanske spesialsoldater på bakken i Syria. Også et mindre antall norske soldater skal ha bistått operasjonen.

• Situasjonen for de sivile



Sivile i Raqqa har gjennom flere år meldt om et terrorregime med bruk av brutale avstraffelser, samt alvorlig mangel på mat og rent drikkevann.

HARDE KAMPER: Røyk stiger mot himmelen i al-Mishlab distriktet, sørøst i Raqqa, på dette bildet tatt 7. juni i år. Foto: Rodi Said , Reuters

Som i Mosul forsøker IS å holde sivilbefolkningen som levende skjold. Før kampene begynte, var det anslagsvis 200.000 sivile i Raqqa, men så mange som 95.000 skal ha rømt de siste ukene.

FN har denne uken uttrykt dyp bekymring for at sivile skal bli drept i beskytning eller luftangrep. Flere rapporter tyder på at de sivile dødsfallene som følge av bomber sluppet av den USA-ledede koalisjonen er svært høye.

• Fremtiden etter IS



At IS til slutt vil bli beseiret i Raqqa, fremstår som rimelig sikkert, gitt overmakten de står overfor. Men hva som vil skje med byen etter det er høyst uklart.

Den regionale stormakten Tyrkia, som i fjor høst viste vilje til å gå inn i Syria, har gjort det helt tydelig at de ikke vil godta at den kurdiske YPG-militsen får etablere seg så nær den tyrkiske grensen.

Derfor ha USA lagt litt press på den samlede SDF-ledelsen, som nylig har uttalt at siden Raqqa opprinnelig er en arabisk by, så er det de arabiske enhetene i SDF som skal sikre byen etter at IS er beseiret. Men uttalelsen har ikke satt en stopper for tyrkisk sabelrasling.

Assad-regimet i Damaskus har også ytret motstand mot SDFs aksjon i Raqqa, men Syrias russiske og iranske allierte sitter på gjerdet. Alt snakk om en felles aksjon, der Russland og Tyrkia også skulle ha en rolle, har for lengst stilnet.