Skulle flykte ut av Aleppo - så tok regimets bomber dem

Fluktreisen til en syrisk familie hadde akkurat startet da artilleri-bomber falt over dem. Plutselig sto sønn og far og pakket familiens døde kropper i likposer.

Videoen som er publisert av Reuters er brutal:

Menneskekropper, klær og blod ligger spredt på bakken i den lille bydelen Jubb al-Qubba, øst i Aleppo. En ung mann sitter på en kant, like ved to døde kropper og gråter.

– Vi var alle samlet for å flykte sammen, men jeg og min far gikk litt i forveien da vi plutselig hørte en bombe eksplodere, forteller han i Reuters-videoen.

– Vi sprang for å se etter dem. Så fant vi min mor død, min søster død, og en annen søster i live, men vi vet ingenting om henne – hun er på sykehus, fortsetter han.

Den unge mannen tar en pause og gråter, før han fortsetter:

– Så kom det enda en bombe, sier han hulkende.



Familien forsøkte å flykte fra matmangel og bomberegn, forteller faren, som nettopp har mistet sin kone og datter. Sammen med sønnen pakker han deres døde kropp i likposer, viser videoen.

– Jeg har en datter, hun var 11 år. Nå er hun martyr. Den yngste er fremdeles på sykehuset, sier han.

DØDSOFRE: Her sitter faren og pakker sin 11-år gamle datter og sin kone i likpose, etter at de ble rammet av det syriske regimets bombeangrep øst i Aleppo. Foto: SYRIAN CIVIL DEFENCE IN ALEPPO , AFP

Titalls personer drept



Over 45 personer ble drept i angrepet, og det mens de forsøkte å flykte fra bydelen, ifølge flere medier. Flesteparten skal være kvinner og barn.

I tillegg har 50.000 sivile flyktet fra Øst-Aleppo, der det syriske regimet fører en offensiv for å få kontroll over opprørskontrollerte områder, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights.

De kritiske forholdene har fått byrådslederen i Øst-Aleppo til å be om innstendig hjelp. Nå oppfordrer hun det internasjonale samfunnet og Assad-regimet til å åpne trygge korridorer for sivilbefolkningen.

– I humanitetens navn, i folkerettens navn krever vi at sivile får lov til å forlate Aleppo og reise hvor de vil, sa Brita Hagi Hassan, etter et møte med Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault i Paris.

PÅ FLUKT: De sivile har kun rukket å ta med seg det de kunne bære i hendene på vei ut av Øst-Aleppo. Foto: Uncredited , AP

Splittelse i FNs sikkerhetsråd



Onsdag ble det igjen innkalt til hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å drøfte situasjonen.

– For menneskehetens skyld bønnfaller vi partene og dem med påvirkningskraft om å gjøre alt som står i deres makt for å beskytte de sivile, sa FNs visegeneralsekretær for humanitære saker Stephen O'Brien, som talte til rådet via videolink, melder NTB.

Hvis ikke sivile får beskyttelse og det blir mulig å få tilgang til den beleirede østlige delen av byen, kan den ende som en gigantisk gravplass, advarte O'Brien.

Sikkerhetsrådet er imidlertid splittet, siden Russland støtter Syrias president Bashar al-Assad, og de vestlige faste medlemmene mener Assad må gå av.

På møtet beskyldte Storbritannia Russland for å støtte en plan om å sulte ut befolkningen i Øst-Aleppo og frata dem helsetjenester. Russland anklaget på den andre siden vestlige land for hykleri og minnet om at sivile også lider i Mosul, som irakiske styrker prøver å gjenerobre med amerikansk luftstøtte.

Onsdag kveld norsk tid var det fortsatt ikke gjort noe vedtak på møtet.

Samtidig melder Reuters at representanter for Russland og syriske opprørere har diskutert en mulig våpenhvile i Aleppo, ifølge en kilde med tette forbindelser til opprørerne. Samtalene skal ha funnet sted mandag i Tyrkias hovedstad Ankara.