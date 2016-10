Skoleangrep i Syria: «Jeg så om lag 30 barn ligge på gulvet. Mange var døde, noen levde.»

Dette er historien om 22 skolebarn og seks lærere som ble drept i Syria på onsdag, fortalt av dem som reddet de som overlevde.

På onsdag formiddag så Abed Kontar (21) angrepsfly i himmelen over landsbyen Hass, i utkanten av den opprørskontrollerte syriske byen Idlib.

Mens Kontar så flyene over seg, var over 20 barn under 12 år på vei ut av et klasserom i landsbyen. De var akkurat ferdig for dagen, og var på vei ut.

Så angrep flyene.

VG har intervjuet tre vitner, for å forsøke å tegne et bilde av hvordan angrepet utspilte seg. FN omtaler angrepet som det verste mot en skole i Syria, så langt i krigen.

– Det var som om bombene spredte seg over landsbyen i en paraplyform, sier Kontar.

Han jobber som fotograf i byen som er kontrollert av opprørskrigere som kjemper mot president Bashar al-Assad og hans allierte.

SKADET: Skolebarn opereres på sykehuset etter onsdagens angrep. Konter tok bildet. Foto: Abed Konter

Skolesekker og lik



21-åringen hastet til skolebygningen etter angrepet, og møtte dette synet:

– Det var sjokkerende scener inne i bygningen. Jeg kunne ikke ta noen bilder, jeg måtte hjelpe til med å redde de barna som fortsatt levde. Jeg så om lag 30 barn ligge på gulvet. Mange var døde, noen levde.

En annen innbygger, Mohammed Bashar Bazaar, kom også til stedet på dette tidspunktet.

– Jeg var redd og jeg var frustrert, sier han.

– Hva så du på skolen?

– Jeg så ødelagte barnekropper og mye blod. Det var et vanskelig syn.

Yazan Zidane jobber som frivillig for de De hvite hjelmene, redningsorganisasjonen som var blant favorittene til å vinne årets Nobels fredspris.

– Jeg så to angrepsfly, sier han til VG.

– Det startet med fire bomber, og idet redningsaksjonen startet kom det nye angrep. Mange av barna som døde hadde samlet seg sammen fordi de var livredde etter at de hadde hørt det første angrepet på landsbyen. Så ble de selv truffet. De fleste døde var barn.

Vitnene har sendt bilder til VG. Noen viser døde barnekropper, andre viser levende barn med ødelagte lemmer. Noen bilder viser skrivesaker og fargerike skolesekker ligge ved siden av likene.

Fotograf Kontar fulgte de skadede frem til sykehuset, som allerede var overfylt. Han sier at livredde foreldre desperat lette etter barna sine. De ville forsikre seg om at det ikke var deres barn som var drept.

Nå, to dager etter angrepet vet vi resultatet: 22 barn og seks lærere ble drept.

DREPT PÅ SKOLEN: Slik så klasserommet ut dagen etter angrepet. Foto: Abed Kontar

Det verste skoleangrepet så langt



– Hvis det var med overlegg, kan dette angrepet være en krigsforbrytelse, sier generalsekretæren i en uttalelse torsdag, sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon fredag.

Den tidligere britiske statsministeren Gordon Brown, som i dag er FNs spesialutsending for utdanning, er enig i generalsekretærens vurdering.

– Av 98 separate angrep på skolebarn i Syria de siste to årene, er dette det verste, sier han, ifølge NTB.

SYNET SOM MØTTE DEM: Bildet er tatt av De hvite hjelmene, før de nådde frem til skolen. Foto: De hvite hjelmene

Russiske myndigheter avviser at landets fly var involvert.

FNs barnefond UNICEF sier at skolen ble truffet gjentatte ganger, noe som stemmer overens med det vitnene sier til VG.

Barn dør også i de regimekontrollerte områdene: Ifølge statseide syriske medier ble minst tre barn drept og 14 såret i et rakettangrep mot en skole i den regjeringskontrollerte vestlige delen av Aleppo torsdag.

RESTER AV EN BARNESKOLE: Skolesaker lå strøtt etter angrepet i Idlib onsdag. Foto: Abed Kontar

Hva sier du til barna om krigen?



Wissam Zarga er lærer i opprørskontrollerte Aleppo, for barn på samme alder som de som ble drept i Idlib. VG snakket med han fra det utbombede, østlige Aleppo fredag.

– Forstår barna hva krigen handler om?

– Elevene forstår godt hva som skjer. Store deler av deres unge liv har funnet sted i krig, sier han.

– For to dager siden fortalte en av elevene mine til meg at hun ikke hadde klart å gjøre ferdig leksene sine, fordi broren hadde blitt drept den samme morgenen.

– Hvordan snakker du med dem om krigen?

– Jeg snakker med dem om fremtiden, og jeg prøver å få dem til å forstå at de er verdifulle. Jeg prøver å forklare dem at de er viktige, og at de i fremtiden, når det blir fred, kan de gjøre en forskjell i landet sitt.