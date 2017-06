Skjøt ned syrisk fly etter «maktdemonstrasjon»

ISTANBUL (VG) Både USA og Iran har gjennomført angrep i Syria som øker konfliktnivået i det krigsherjede landet.

Eskaleringen av konflikten i Syria begynte søndag ettermiddag. Da skal syriske regjeringssoldater ha gått til angrep på den USA-støttede militsen Syrian Defense Forces (SDF), som kriger mot IS i Raqqa.

USA skal ha svart med det de kaller en «maktdemonstrasjon», ved at krigsfly fra den USA-ledede koalisjonen fløy lavt over syriske regjeringssoldater for å stanse dem.

Dette brakte igjen russiske fly på vingene, for å vise støtte til den syriske hæren, men russerne skal ha holdt seg på sin side av en uoffisiell delelinje avtalt med USA. To timer senere skal syriske regjeringsfly ha brukt bomber mot SDF-soldatene.

Da skal et amerikansk F/A-18E krigsfly gått til det skritt å skyte ned et syrisk SU-22 jagerfly.

– Farlig taktikk



I de første seks årene av den syriske borgerkrigen har USA unngått direkte konflikt med president Assads styrker. I april ble dette endret, da USA gjennomførte et omfattende rakettangrep mot en syrisk flybase, i etterkant av et gassangrep mot opprørsprovinsen Idlib.

FORSVARER DISSE: USA har gjort det klart at de vil forsvare soldater fra Syrian Democratic Forces (SDF), som her er på patrulje i utkanten av Raqqa i forrige uke. Foto: Rodi Said , Reuters

Et direkte angrep mot et bemannet fly er enda en opptrapping. Ifølge Wall Street Journal er det første gang en amerikansk pilot har skutt ned et annet fly siden 1999, da et serbisk fly ble skutt ned av et amerikansk fly over Bosnia.

Aaron Stein fra tenketanken Atlantic Council sier til avisen at angrepet mot det syriske flyet fremstår som dårlig definert strategi.

– Det virker lite gjennomtenkt, man kan ikke se noen klar politisk strategi bak, sier Stein.

Beskytter koalisjonen



Det ikke ha vært noen amerikanske tropper i nærheten da det forutgående syriske angrepet fant sted, og Pentagon har bekreftet at flyet ble skutt ned som «kollektivt selvforsvar av styrker fra koalisjonspartnere».

Pentagon uttaler at man ikke ønsker en økt konflikt med den syriske regjeringen og dens allierte, men vil heller ikke utelukke at et slikt angrep kan finne sted igjen, dersom militsen de støtter opp om blir angrepet.

– Koalisjonens oppdrag er å nedkjempe IS i Irak og Syria. Koalisjonen ønsker ikke å kjempe mot det syriske regimet, russiske styrker eller andre som kjemper sammen med regimet, men vil ikke nøle med å forsvare koalisjonen eller samarbeidende styrker fra enhver trussel, heter det kunngjøringen.

Syria og Russland reagerer



Syria protesterer kraftig og kaller det «en skamløs og aggressiv handling».

– Den såkalte internasjonale alliansen angrep i dag et fly over Rasafa-området sør i Raqqa-provinsen, da det var ute på oppdrag for å angripe terroristene i IS, heter det i en kunngjøring fra den syriske forsvarsledelsen, melder NTB.

Russlands viseutenriksminister Sergej Riabkov fordømmer også nedskytingen.

– Dette angrepet må sees på som en fortsettelse av den amerikanske linjen om å se bort fra normene i folkeretten. Hva er dette, om ikke en aggressiv handling, sa Riabkov i Moskva mandag ifølge TASS.

ER INNE I RAQQA: Soldater i USA-støttede SDF på fremmarsj inne i Raqqa by på et bilde tatt søndag 18. juni. Foto: Rodi Said , Reuters

Iransk angrep



Samtidig trappet også Iran opp sin krigføring i helgen, skriver NTB. Iran regnes sammen med Russland som Assad-regimets fremste støttespiller og tok søndag for første gang i bruk mellomdistanseraketter mot IS-mål øst i Syria.

Ifølge en talsmann for den iranske revolusjonsgarden, Ramazan Sharif, ble det avfyrt seks mellomdistanseraketter med en rekkevidde på 700 kilometer mot det som omtales som IS' terrorbaser.

Rakettangrepet var ifølge Iran et svar på terrorangrepet mot nasjonalforsamlingen i Teheran 7. juni, der minst 17 mennesker ble drept og over 50 såret. IS påtok seg ansvaret for dette.

