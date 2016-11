Selskap med IS-anklage hadde norsk sikkerhetssjef

ISTANBUL (VG) Norske Jacob Wærness var sikkerhetssjef i omstridte Lafarge Cement Syria. Han bekrefter at selskapet betalte penger til IS.

VG har omtalt selskapet som nå har en anklage mot seg for å ha drevet forretninger med IS i Syria, og slik bidratt til å finansiere terrorgruppen. Anklagen dreier seg om medvirkning i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Syria.

– Vi bestemte oss for å gjøre det vi kunne for å opprettholde driften og arbeidsplassene, beskytte selve fabrikken og å fortsette å tjene penger, på en forsvarlig måte. I ettertid har jeg konkludert at vi burde trukket oss ut tidligere, og at vi presset det for langt, sier Wærness til VG.

Det norske Oljefondet har bekreftet til VG at de har en investering på 4,2 milliarder kroner i dette selskapet, og Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland har uttalt at det er «problematisk» dersom det stemmer at selskapet har betalt penger til IS for å opprettholde driften.

Wærnes jobbet som sikkerhetssjef ved fabrikken fra september 2011 til oktober 2013.

I denne perioden hadde andre internasjonale bedrifter trukket seg ut. Sementgiganten Lafarge avakuerte sine 135 internasjonalt ansatte, men holdt det gående med 300 lokalt ansatte. Wærness hadde lokal kontrakt, men var eneste ikke-syriske ansatte.

Skrev bok om opplevelsen



Han har skrevet boken «Risikosjef i Syria» om sine opplevelser, som inkluderte at 13 ansatte ble kidnappet av væpnede grupper, og en rekke kamphandlinger fant sted i området rundt fabrikken.

Han bekrefter at det ble betalt penger til væpnede grupper for fri passasje av personell, og transport av varer og råmaterialer til og fra butikken. Han bekrefter også at det ble handlet indirekte med terrorhæren IS i Raqqa:

– Lafarge betalte ikke penger direkte til noen grupper, men selskapet hadde en syrisk forretningspartner, slik man er påkrevd i Syria. Han betalte penger til i alt tyve ulike grupper, og IS og Nusrafronten stod på ulike tidspunkt på den listen. Det var toppledelsen kjent med, sier Wærness.

– På et tidspunkt kjøpte vi også inn råmaterialer fra et steinbrudd i Raqqa som IS kontrollerte. Vi handlet via et mellomledd, men igjen var ledelsen ved selskapet kjent med at det var IS som solgte produktet til denne kontraktøren.

Han forklarer at IS ikke var noe etablert gruppe da kampene begynte, og at det var den kurdiske PYD-militsen og Free Syrian Army som var i området til å begynne med.

– Det var grupper som delvis ble støttet i Vesten, og vi mente det var etisk forsvarlig å opprettholde driften. Så fulgte en jevn forverring av situasjonen, og våren 2013 tok en gruppe tilknyttet Al-Nusra fronten Raqqa. Det var delvis fra denne gruppen IS oppstod.

Betalte løsepenger



Wærness var med på å betale løsepenger for de 13 som ble kidnappet, men det var til grupper tilknyttet FSA. Samtlige av de kidnappede kollegaene hans slapp uskadd fra det.

De ansatte som støtter opp om den rettslige anklagen, sier de de ble utsatt for uforsvarlig fare, og fungerte som «menneskelig skjold» for å beskytte fabrikken. Wærness sier han selv iverksette tiltak for å minimere risiko, og at han bekjent var det ingen som uttrykte at de følte seg presset til å jobbe der.

I anklagen hevder ansatte at de til slutt måtte rømme under et angrep mot fabrikken, da IS og kurdiske PYD kjempet i området.

Lafarge hevder selv, blant annet i sin årsrapport for 2014 og i en pressemelding utstedt som svar på anklagen, at de selv evakuerte sine ansatte i september 2014, etter en gradvis nedtrapping av driften.

Ville ikke fortsette



Wærness valgte å ikke forlenge sin kontrakt i oktober 2013. Han har følgende kommentar til at selskapet opprettholdt driften i nesten et helt år til:

– Min vurdering i etterkant er at Lafarge burde ha avviklet driften i 2013, fordi det ikke var mulig å fortsette uten at grupper som IS direkte og indirekte tjente på det.

Sementgiganten sier at de skal gjennomføre en intern revisjon, og opplyser til Bloomberg at Wærness vil bli konsultert.