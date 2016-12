Russland bekrefter evakuering i Øst-Aleppo

Regjeringsstyrkene har gått fra dør til dør og henrettet sivile i Aleppo, ifølge meldinger til FN. Nå opplyser Russland og opprørerne at det er inngått en avtale om evakuering.

På et lite område på om lag en kvadratkilometer forgår de siste kampene i Aleppo.

Her har flere titalls sivile blitt drept den siste tiden. FN melder om minst 82 personer, inkludert kvinner og barn, men organisasjonen frykter at tallet vil stige kraftig. Sivile skal ha blitt henrettet i deres egne hjem og personer skal ha blitt skutt ute i gatene mens de flykter.

– Vår partner i organisasjonen Masrrat melder at hundrevis av sivilister har blitt henrettet i gatene. Vi er svært bekymret for alle våre kollegaer i Aleppo, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp Per Nergaard til NTB.

Han forteller at de har fått en «hjerteskjærende» bønn om hjelp fra flere organisasjoner i området, som forteller at både de selv og den sivile befolkningen frykter eller har blitt utsatt for omfattende grusomheter.

Våpenhvile og evakuering

Etter et grufullt døgn med bomber, henrettelser og store sivile tap, opplyser opprørere i det østlige Aleppo at de har inngått en avtale om evakuering med regimet og Russland. Avtalen blir bekreftet av Russland, melder Reuters.

Avtalen innebærer at sivile og noen opprørskrigere får forlate det gjenværende beleirede området, opplyser en talsmann for en viktig opprørsfraksjon i Øst-Aleppo til nyhetsbyrået DPA sent tirsdag ettermiddag, skriver NTB.

En rådgiver for den såkalte Frie syriske hær sier til AP at en våpenhvile trådte i kraft tirsdag kveld. Ifølge ham er det inngått en avtale med Russland om å evakuere de beleirede områdene i Aleppo for gjenværende sivile og opprørere.

Den første gruppen vil forlate byen tirsdag kveld eller onsdag morgen, ifølge opprørsgruppene.

Går fra hjem til hjem

Nyheten kommer etter at arabiske medier har rapportert om at kvinner og barn er brent levende, mens noen familier har valgt selvmord foran å overgi seg, skriver NBC News.

Situasjonen er uoversiktlig og det er vanskelig å verifisere meldingene som kommer ut av den syriske byen. FN skriver i en uttalelse at titalls lik ligger spredt i gatene i flere nabolag i Øst-Aleppo.

Organisasjonen har også fått flere uavhengige meldinger om at regjeringsstyrker går fra hjem til hjem og henretter beboerne.

UNICEF melder at så mange som 100 barn, som har kommet bort fra foreldrene sine, skal være fanget inne i en bygning som nå blir beskutt. VG kan ikke uavhengig bekrefte hendelsen.

Sikkerhetsrådet møtes - igjen

Klokken 18 trådte FNs sikkerhetsråd sammen for å diskutere Aleppo. Rådet har møttes flere ganger før uten å ha kommet til en løsning, sist for to uker siden.

USA krever at internasjonale observatører overvåker evakueringen av sivilister og opprørere fra Aleppo.

– De må sikre trygg evakuering av folk som ønsker å reise, men som med rette frykter at de vil bli skutt i gaten eller sendt til en av Assads fangeleirer, sier USAs FN-ambassadør Samantha Power under møtet i Sikkerhetsrådet.

Den franske FN-ambassadøren François Delattre kaller konflikten «den verste humanitære tragedien i det 21. århundre».

– Uhyrlig

Zeid bin Ra'ad, FNs høykommissær for menneskerettigheter, bønnfaller det internasjonale til å høre skrikene fra ofrene i Aleppo.

– Menneskeligheten har brutt fullstendig sammen, sier talsmann Jens Laerke i FN i en uttalelse.

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) er forferdet over meldingene som har kommet fra Syria den siste tiden.

– Det som skjer i Aleppo nå er uhyrlig. Verden må ikke akseptere myrderier Assad, iranske styrkers og russiske bomber nå forårsaker. Vi følger direkte på sosiale media mennesker som er i livsfare, som blir lemlestet og massakrert. Alle må ta ansvar, sier han.

Han krever at den norske regjeringen kommer på banen.

– Regjeringen og utenriksminister Børge Brende må umiddelbart kreve at Russland sørger for stans i det som ser ut til å utvikle seg mot massakre av sivile i Aleppo, sier stortingspolitikeren.