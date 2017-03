Røde Kors i Syria: Vanskeligere å få nødhjelpen frem

DAMASKUS (VG) Selv i den syriske hovedstaden er mange avhengige av nødhjelp. Men å få hjelpen frem er blitt vanskeligere i mange deler av Syria.

Det er flest kvinner, mødre med ett eller flere av barna med seg, men også enslige menn som venter. De får sine dokumenter kontrollert i regnværet, og stiller seg i kø for å få en sekk med ris, og en pappeske fra FNs matvareprogram (WFP) som inneholder sukker, salt, matolje og bønner.

Nihad Atallah (32) er soldat i regjeringshæren, men er samtidig internflyktning i Syria, og er avhengig av nødhjelpen.

I SYRIA: Harald Henden og Nilas Johnsen

– En slik matutdeling gjør det mulig for min kone, tre barn, to svigermødre og meg selv å klare oss i rundt en måned, men da supplerer jeg med matvarer jeg kjøper, sier han.

Reportasje fra Øst-Aleppo: Livet i en ødelagt by

Flere fattige



VG ble med Syriske Røde Halvmåne på matutdeling i bydelen Jeramaneh i Damaskus. Her bor det et stort antall internt fordrevne fra hele Syria, og samtidig har de økonomiske sanksjonene ført til flere fattige i det som tidligere var et nedre middelklassestrøk.

– Jeg har syv barn og mannen min er død, så jeg er den eneste som brødfør dem. Jeg jobber litt som hushjelp, men det strekker ikke til. Uten denne maten ville jeg ikke fått endene til å møtes, for livet er tøft, sier Fatima Gaiad (45) som har med yngstedatteren Ragad (5) i matkøen.

I MATKØ: Fatima Gaiad (45) har med yngstedatteren Ragad (5) i matkøen. Hjemme har hun seks barn til å brødfø. Foto: Harald Henden , VG

Abed Abu Fakher fra Røde Halvmåne forteller at i denne bydelen er 30.000 familier registrert som mottagere, men det kan gå tre til fire måneder mellom hver gang de kan få utdelt mat, forklarer han.

– I går var det ni hundre familier som fikk mat, i dag blir det litt færre. Når vi går tom, så må de som kom sist vente noen dager, men alle som er registrert som mottagere skal få, sier Fakher.

For å få pressevisum til Syria er det en forutsetning at VG har med en tolk fra det statlige informasjonsministeriet. Det må også søkes tillatelse for å få bli med på matutdelingen.

KAOTISK: Både internt fordrevne og fattige familier som er registrert av Syriske Røde Halvmåne kan fått mat utlevert. Hjelpepersonell samler inn identitetspapirer fra dem som venter. Foto: Harald Henden , VG

VG ble invitert med på matutdelingen av landansvarlig for Norges Røde Kors i Syria, Ola Ulmo, som jobber sammen med syriske kollegaer fra Røde Halvmåne.

Ulmo forteller at matutdeling i regjeringskontrollerte områder i all hovedsak er forholdsvis enkelt å gjennomføre logistisk. Unntaket er de regjeringskontrollerte områdene i byen Deir El-Zour, som er omringet i terrorhæren IS. Inn dit må nødhjelp distribueres via flyslipp.

Kompliserte avtaler



I områder kontrollert av opprørsgrupper og beleiret av regjeringsstyrkene, må det kompliserte avtaler til for få inn nødhjelp. Det siste halvåret har president Bashar al-Assads regjeringsstyrker, hjulpet av russiske bombefly og sjiamuslimske militsgrupper fra Iran og Libanon, vunnet frem på slagmarken.

Samtidig er det blitt satt som krav i de internasjonale forhandlingene at adgang til nødhjelp skal sikres – men dette kravet gjør det faktisk vanskeligere å få gjennomført leveringer.

– For Syriske Røde Halvmåne var det flere steder enklere å distribuere nødhjelp før humanitær tilgang ble trukket inn i forhandlingene. Årsaken er at da kunne vi forhandle lokalt og få avtaler om å få nødhjelpen inn, mens nå er det blitt del av en større forhandling, sier Ulmo.

PÅ JOBB I SYRIA: Ola Ulmo fra Norges Røde Kors sitt landkontor i Syria. Foto: Harald Henden , VG

Sult herjet



Han bruker fjellbyen Madaya, beleiret av Assads styrker, som eksempel: Sult herjet i byen i fjor, og fremdeles frykter Ulmo at situasjonen er så alvorlig at mennesker dør av mangel på basisvarer der.

Men for å få inn nødhjelp kreves det samtidig levering til de to sjiamuslimske byene Foua og Kfarya, som er beleiret av opprørerne i Idlib-provinsen. Man fikk til nødhjelpslevering de tre stedene på samme dag i januar og i november i fjor, men logistikkmessig er dette vanskelig å få til, forklarer Ulmo.

– Den humanitære situasjonen i Syria er fremdeles veldig alvorlig, og mange steder er det slik at det er blitt mer komplisert å få til avtaler om levering av nødhjelp, sier han.