Reuters: Offensiven mot Raqqa er innledet

Offensiven mot IS' høyborg Raqqa i Syria er innledet, opplyser USA-støttede opprørere og eksilgruppen SOHR til Reuters.

En talsmann for den USA-støttede kurdisk-arabiske militsen SDF opplyser til Reuters at slaget om Raqqa nå er innledet. Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights opplyser også at offensiven har startet.

Det meldes om kamper øst for Raqqa og ved en militærbase nord for byen. SDF har drevet IS vekk fra rundt 6.000 kvadratkilometer det siste året, og begynte å posisjonere seg for å ta Raqqa allerede i november.

IS tok Raqqa i 2014, og byen regnes som hovedstad i terrorhærens selverklærte «kalifat».

Mandag kveld ble 21 sivile drept i et luftangrep utført av den USA-ledede koalisjonen, ifølge SOHR. Tirsdag formiddag meldte det statlige syriske nyhetsbyrået SANA at tolv personer ble drept i luftangrepet. Ofrene skal ha vært sivile som var i ferd med å forlate Raqqa i båter på elva Eufrat, før SDF-styrkene innledet angrepet.

(VG/NTB)