Regimet og opprørerne har undertegnet våpenhvile

Regimet og opprørerne i Syria bekrefter at de har underskrevet en våpenhvileavtale.

– Russland og Tyrkia skal fungere som garantister for avtalen om våpenhvile, sier Putin i en uttalelse fredag.

Samtidig bekrefter både den syriske hæren og opprørerne at stopper alle militære operasjoner fra midnatt natt til fredag.

I går meldte det tyrkiske nyhetsbyrået Andalou at Russland og Tyrkia var blitt enige om vilkårene for en nasjonal våpenhvile i Syria.

Det var imidlertid lenge usikkert om en stopp i kampene lot seg gjennomføre. Koalisjonen som representerer Den frie syriske armé og andre opprørgrupper hevdet de ikke hadde mottatt utkastet til avtalen, ifølge Al Jazeera.

Omfatter 62.000 opprørere

Ifølge Russlands forsvarsminister Sergei Shoigu vil avtalen inkludere 62.000 opprørere over hele Syria. Det russiske og tyrkiske militæret vil overvåke våpenhvilen og sørge for at den blir overholdt.

Det er de syv største opposisjonsgruppene som er inkludert i avtalen, ifølge uttalelsen. Det syriske nyhetsbyrået Sana melder at terrorgruppen IS og Jabhat Fateh al-Sham, gruppen som tidligere er kjent som al-Nusra ikke er en del av dem.

Putin sier i uttalelsen at Russland vil trekke tilbake noen av styrkene som følge av avtalen.

Våpenhvilen kan være første steg i retningen av fred i Syria. Fredssamtaler mellom regjeringen og opprørerne er planlagt å finne sted i Astana i Kasakhstan neste år.

Professor: Avtalen vil ikke bringe total fred

Professor og Midtøsten-ekspert Knut S. Vikør ved Universitetet i Bergen understreker at vi fortsatt venter på detaljer om avtalen. Et nøkkelpunkt er hvor mange parter den faktisk omfatter. Han viser til at opprørere øst for Damaskus har vært under et stort press, og at det derfor ikke er usannsynlig at de har kapitulert.

At Tyrkia og Russland står sammen som garantister for avtalen, omtaler han imidlertid som et diplomatisk gjennombrudd. Han viser til at de har motstridende interesser i konflikten.

– Russland har hatt et nøytralt til positivt forhold til kurderne, mens Tyrkias hovedmål har vært å få kurderne under kontroll, sier Vikør til VG.

Vikør understreker at det fortsatt er flere parter som er holdt utenfor avtalen, blant annet IS og Jabhat Fateh al-Sham.

– Avtalen vil ikke bringe total fred. Kampene vil fortsette mange steder, sier Vikør.

Samtidig påpeker han at det også tidligere har vært våpenhviler i landet.

– De våpenhvilene vi har hatt så langt, har vært kortvarige. Det er for mange samtidige konflikter til å få en fullstendig våpenhvile. Men om det betyr at hele avtalen bryter sammen, eller danner et grunnlag som man kan bygge videre, på er uvisst.

