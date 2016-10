Putin om Frankrike: – Vil piske opp situasjonen

Frankrikes hensikt med å utarbeide en FN-resolusjon om Syria har bare til hensikt å egge Russland til å legge ned veto, sier president Vladimir Putin.

Russland la i helgen ned veto i Sikkerhetsrådet mot en FN-resolusjon som gikk inn for flyforbud over den syriske storbyen Aleppo for å få en slutt på krigshandlingene. Russerne anklaget forslagsstillerne, Frankrike og Spania, for hastverksarbeid og fremmet i stedet sitt eget forslag, som ble nedstemt.

– De legger fram resolusjonen, vel vitende om at den ikke blir vedtatt, og de gjør det for å framprovosere et veto, sier Putin onsdag.

– Hvorfor? Hensikten er å piske opp situasjonen og gi vind i seilene til hysteriet rundt Russland, sier Putin videre.

Russland støtter regimet til Syrias president Bashar al-Assad og bombardementet av den opprørskontrollerte delen av Aleppo. Da landet la ned veto i helgen, var det femte gang russiske myndigheter brukte sin vetorett for å hindre FN i å få en slutt på den fem år lange krigen i Syria, som har krevd over 300.000 menneskeliv.

Minst 15 drept i nytt angrep



Onsdag ble minst 15 personer drept i et nytt angrep mot et marked i Aleppo, melder nyhetsbyrået AP. Ifølge en aktivistgruppe var luftangrepet rettet mot det største markedet i de opprørskontrollerte områdene. Tirsdag ble Aleppo rammet av luftangrep. Da ble 41 personer drept.

Kort tid etter opplyste Russlands utenriksdepartement at utenriksminister Sergej Lavrov skal møte sin amerikanske motpart John Kerry i Lausanne i Sveits lørdag for å diskutere Syria. Også regionale nøkkelspillere skal delta på møtet, ifølge utenriksdepartementet.

USA bekrefter at møtet skal finne sted, men opplyser at det skal holdes i London søndag.

Isfront



Putin skulle egentlig besøke Paris i forbindelse med et lenge planlagt besøk 19. oktober. Men etter at Russland la ned veto i helgen, uttalte Frankrikes president François Hollande i et intervju med den franske kanalen TMC lørdag at han «var usikker på om han burde ta imot Putin».

Tirsdag ble det kjent at Putin har avlyst besøket. Han reiser i stedet til Berlin der han skal møte både Tysklands statsminister Angela Merkel og Hollande. Her kommer temaet til å være Ukraina-konflikten, opplyser Russlands ambassadør til Frankrike.

Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault ba mandag Den internasjonale straffedomstolen etterforske Russland for mulige krigsforbrytelser i Syria. Hollande understreker at Russland og Frankrike har en større uoverensstemmelse når det gjelder Syria.