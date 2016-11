Oljefondet investerer i selskap anklaget for IS-tilknytning

ISTANBUL (VG) Oljefondet har investert 4,2 milliarder kroner i et selskap som anklages for å ha betalt penger til terrorhæren IS.

Lafarge Cement Syria, et datterselskap av det franske selskapet Lafarge, drev frem til september 2014 en sementfabrikk nord i Syria, mellom Raqqa og Manbij.

Da terrorgruppen IS rullet inn i området i 2013 trakk nesten alle internasjonale selskap seg raskt ut. Men Lafarge Cement opprettholdt driften. Det vil si: De trakk internasjonalt ansatte ut og fortsatte med lokalt ansatte syrere.

Dette har resultert i en anklage om å ha drevet forretninger med IS i Syria, og slik bidratt til å finansiere terrorgruppen. Anklagen dreier seg om medvirkning i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Syria.

Det er organisasjonene Sherpa og European Centre for Human Rights som sammen med elleve tidligere Lafarge-ansatte fra Syria står bak anklagen, som forrige uke ble levert til en domstol i Paris, og som har fått dekning i blant annet den franske storavisen Le Monde.

Lafarge slo seg i 2014 sammen med sveitsiske Holcim og ble verdens største sementselskap. På eiersiden finner man Norges Bank Investment Management, også kjent som Oljefondet, eller mer korrekt Statens pensjonsfond utlandet.

– Per 31.12.2015 hadde vi investert 4,2 milliarder NOK i LafargeHolcim. Vi er kjent med at det nå har kommet en anklage mot selskapet, men vi kommentere dessverre ikke enkeltinvesteringer eller enkeltselskaper, sier kommunikasjonssjef i Oljefondet, Thomas Sevang til VG.

RULLET INN: Terrorhæren IS på fremmarsj i Manbij-området nær Raqqa, og nær der den omstridte sementfabrikken ligger. Bildet har IS selv spredd, og det er fra 2013.

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland kommenterer heller ikke enkeltsaker, men fagsjef Aslak Skancke sier de ikke er avhengig av en rettskraftig dom for å kunne se på en investering.

– Med forbehold om at jeg ikke kan vurdere om anklagene stemmer, så vil det kunne være problematisk dersom et selskap vi har investeringer i har betalt penger til IS for å kunne opprettholde driften, sier Skancke til VG.

Da IS tok området, satt de opp kontrollposter rundt Lafarge-fabrikken. Ifølge anklagen inngikk Lafarge avtaler med IS for å kunne opprettholde produksjon.

Dette skal ha dreid seg om å betale IS for passasje til og fra fabrikken, for ansatte, besøkende og transport av materialer, samt kjøp av råmaterialer.

De ansatte mener de ble utsatt for uforsvarlig fare og at de til slutt måtte rømme under et angrep.

– Hvorfor ble vi ikke evakuert? Selv lokalbefolkningen i landsbyene rundt flyktet. Vi følte vi ble holdt som menneskelige skjold for å beskytte fabrikken, sier en av de tidligere ansatte i anklagen.

Lafarge hevder selv, blant annet i sin årsrapport for 2014 og i en pressemelding utstedt som svar på anklagen, at de selv evakuerte sine ansatte i september 2014, etter en gradvis nedtrapping av driften.

Leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender har satt seg grundig inn i saken og mener kildene fremstår troverdige.

– Dersom Lafarge har gjort dette, så vitner det om en kynisk forretningsstruktur som jeg tviler på at er innenfor den etiske standard oljefondet krever, sier Hermstad.

– Jeg antar at Oljefondet ikke har vært kjent med dette, ettersom det er et sementselskap, kan det ha gått litt under radaren. Men saken bør absolutt vurderes av Etikkrådet med tanke på å trekke investeringen, fortsetter han.