Obama «dypt bekymret» for Syria-avtalen

USAs president Barack Obama sier han er «dypt bekymret» for at flere elementer i våpenhvileavtalen for Syria ikke var satt i verk fredag.

Fredsavtalen i Syria **USA og Russland ble i helgen enige om en plan de håper vil bidra til å løse konflikten i Syria. **Sentralt i planen er en våpenhvile som trådte i kraft mandag 12. september. **Dersom våpenhvilen overholdes i løpet av den første uken, skal USA og Russland inngå et samarbeid om angrep mot ekstremistgruppa IS og Jabhat Fateh al-Sham, som tidligere het Nusrafronten. **De to landene skal også utveksle etterretningsinformasjon. **Det skal opprettes uhindret og vedvarende humanitær adgang til de beleirede områdene i Syria, herunder storbyen Aleppo. **De stridende parter skal trekke seg tilbake fra en strategisk viktig vei i Aleppo slik at det kan opprettes en demilitarisert sone. **Opposisjonen og regjeringsstyrkene skal begge sørge for sikker og uhindret adgang til Aleppo via den sørlige delen av byen. **Den syriske regjeringen skal slutte å utføre luftangrep i avtalte områder under påskudd av å jage ekstremistkrigere. **Den syriske opposisjonen har signalisert at de kommer til å respektere våpenhvilen dersom regimet til president Bashar al-Assad gjør det samme. Assad har sagt at han godtar avtalen.

En uke etter at USA og Russland ble enige om en avtale som skulle få slutt på bombingen og slippe nødhjelp inn til Aleppo, var den skjøre våpenhvilen hovedtema da Obama møtte sine sikkerhetsrådgivere fredag.

– Presidenten er dypt bekymret for at det syriske regimet, til tross for mindre vold i landet, fortsatt hindrer den humanitære bistanden, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Krever adgang

Selv om våpenhvileavtalen har ført til en markant nedgang i kamphandlingene, er fortsatt ingen hjelpesendinger kjørt ut til de rundt 250.000 menneskene som bor i områder omringet av regjeringsstyrkene. For å gå videre med avtalen krever USA blant annet at forholdene legges til rette for å dele ut hjelpeforsyninger.

– USA kommer ikke til å ta de neste skrittene i avtalen med Russland, før vi ser sju sammenhengende dager med redusert vold og varig humanitær adgang, understreker president Obama. I tillegg til våpenhvile og bistand, tar avtalen også opp felles innsats mellom USA og Russland mot islamistiske grupper. Ekstremistgruppen IS og Nusrafrontens etterfølger, Jabhat Fatah al-Sham, er ikke omfattet av våpenhvilen.

Pusterom

Motstanden mot et militært samarbeid med Russland stikker dypt blant enkelte i det amerikanske forsvarsdepartementet. Det er blant annet bekymring for at et samarbeid med russerne vil bli oppfattet som en stilltiende godkjenning av Russlands samarbeid med president Bashar al-Assads styrker, som blant annet har brukt tønnebomber og kjemiske våpen mot sivile.

Det hvite hus og utenriksdepartementet i USA sier på sin side at enhver våpenhvile, uansett hvor flyktig og lite perfekt den måtte være, vil gi et sårt tiltrengt pusterom i borgerkrigen, som de siste fem årene har kostet 300.000 mennesker livet.

FN-møte avlyst

FNs sikkerhetsråd avlyste et planlagt møte om Syria fredag. Der skulle flere detaljer i våpenhvilen vært lagt fram og presentert. Frankrike og andre av USAs allierte er blant dem som har etterlyst flere opplysninger.

Den opprinnelige våpenhvilen gikk ut fredag kveld, men Russland har foreslått å utvide den med 72 timer. Utlevering av nødhjelp er fortsatt på vent i de krigsherjede områdene, og USA har ikke svart på Russlands forslag til utvidelse.

– Ettersom vi ikke kunne bli enige om en måte å presentere dette på som ikke satte sikkerheten rundt implementeringen av planene i fare, ble møtet avlyst, sier en talsmann for USAs FN-delegasjon

Russlands FN-ambassadør Vitalij Tsjurkin har sagt at Sikkerhetsrådet på onsdag kan vedta en resolusjon til støtte for avtalen, parallelt med at det holdes et høynivåmøte om Syria samme dag. Både USAs utenriksminister John Kerry og hans russiske motpart Sergej Lavrov skal etter planen delta i samtalene i Sikkerhetsrådet, som holdes på siden av møtene i FNs hovedforsamling.

