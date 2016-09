Nytt forsøk på å redde våpenhvilen i Syria

USA, Russland og andre viktige aktører i Syria-fredsprosessen skal møtes i New York tirsdag etter at Syrias hær mandag erklærte slutt på våpenhvilen.

Utenriksministre fra Den internasjonale støttegruppen for Syria (ISSG), som består av rundt 20 land, blant dem Saudi-Arabia og Tyrkia, skal vurdere situasjonen under et møte i New York tirsdag. Det opplyser talsmann Mark Toner i det amerikanske utenriksdepartementet.

Kunngjøringen kom få timer etter at hæren i Syria erklærte slutt på våpenhvilen.

Syriske myndigheter legger skylden på opprørsgrupper som «ikke forpliktet seg til ett eneste punkt» i våpenhvileavtalen, heter det i en uttalelse fra det statlige syriske nyhetsbyrået SANA. Ifølge hæren har avtalen blitt brutt 300 ganger.

– Dette var en reell mulighet til å stanse blodsutgytelsene, men væpnede terrorgrupper har gjort narr av denne avtalen og latt være å følge opp noen av punktene, heter det i uttalelsen fra det syriske regimets hær.

Skylder på hverandre

USAs utenriksminister John Kerry uttalte kort tid etter at han fordømmer kunngjøringen fra Syria. Han uttalte videre at Russland ikke har fulgt opp sine forpliktelser i henhold til avtalen. Men Washington er villig til å jobbe iherdig for å holde liv i våpenhvileavtalen, sa Kerry, som setter sin lit til at avtalen fortsatt kan reddes.

I en uttalelse opplyste Washington mandag ettermiddag at USA er beredt til å forlenge avtalen, til tross for at den har blitt brutt og til tross for at syriske myndigheter har erklært slutt på våpenhvilen.

Våpenhvilen i Syria kom i stand etter forhandlinger mellom Russland, som støtter president Bashar al-Assads regime, og USA, som støtter flere opprørsgrupper i landet. Russland har tidligere kritisert USA for ikke å ha vært i stand til å legge bånd på de amerikanskstøttede opprørsgruppene.

Et framtredende opposisjonsmedlem i Syria anklager syriske myndigheter for at våpenhvileavtalen har kollapset etter bare én uke.

– Regimet har brutt våpenhvilen mer enn 250 ganger og har hatt føringen hele tiden. Jeg har sagt det fra starten av våpenhvilen at dette regimet ikke kom til å overholde den, sier Mohammed Alloush, en tidligere forhandler og medlem av opprørsgruppen Jaish al-Islam til DPA.

Regjeringssoldater angrepet

Våpenhvileavtalens framtid ble ytterligere forverret lørdag da den amerikanskledede koalisjonen innledet luftangrep på en regjeringskontrollert flybase ved Deir al-Zor. Australske, danske og britiske fly deltok i angrepet. USA har beklaget «utilsiktet tap av syriske liv».

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble 90 syriske regjeringssoldater drept i angrepet. Russland, som har kritisert angrepet, opplyser at 62 ble drept.

Angrepet blir fordømt av Syrias president Bashar al-Assad, som mener det bare gagnet IS.

