Norges Røde Kors i Syria: – Det er verre her enn noensinne

ISTANBUL (VG) I fem krigsherjede år har Sven Mollekleiv i Norges Røde Kors besøkt Syria. Situasjonen er nå verre enn noensinne, forteller han VG på telefon fra Damaskus.

Presidenten i Norges Røde Kors ankom mandag Syria for å se hvordan kollegaene i Internasjonale Røde Kors og deres samarbeidspartnere i Røde Halvmåne jobber for å redde liv.

– Jeg har vært her hvert år de siste fem årene med krig, og det jeg ser at det nå er verre enn noensinne. Antallet som behøver nødhjelp og helsehjelp, antallet som er alvorlig såret og antallet som er drept blir bare større og større, sier Mollekleiv på telefon fra Damaskus.

Hans er i Syria bare én uke etter angrepet på en nødhjelpskonvoi med hjelp til 75.000 mennesker og rett etter en helg som har vært en av de blodigste i Syria på flere måneder.

Mollekleiv forteller at han var håpefull da våpenhvilen i Syria ble inngått for to uker siden, og at han nå har et «realistisk blikk» etter at denne våpenhvilen ble brutt.

– Det ser veldig vanskelig ut, og det er fortvilende å se at kamphandlingene raser. Vi ser lidelsene, og vi roper om fred på vegne av de sivile.

– USA og Russland er ordkrig i FNs sikkerhetsråd, og USA har kalt russernes handlinger barbariske. Er det noe grunnlag igjen for en ny våpenhvile?

– En våpenhvile må gjeninnføres så sivile som er såret kan evakueres ut og få medisinsk behandling, og slik at mat, vann og medisiner kan komme inn til dem som er i beleirede områder.

– Det har kommet beskyldninger om at angrepet på nødhjelpskonvoien var en krigsforbrytelse, hva får du vite om det som skjedde?

– Andre må gjøre vurderingene, men vi krever en gransking på om dette var et bevisst brudd på Genèvekonvensjonen, og hvis det bevises så må de ansvarlige stilles til ansvar. Det vi vet er at dette var et soleklart brudd på internasjonal, humanitær rett.

JOBBER PÅ SPRENG: Det store antallet sårede i Aleppo de siste dagene, betyr at sykehusene er overveldet, og det opprettes nye, midlertidige helseposter som denne i Øst-Aleppo. Foto: Karam Al-masri , AFP

Leger i Syria har fortalt VG om hvordan de opplever å bli utsatt for det de mener er bevisste angrep på helsepersonell og deres pasienter. Mollekleiv sier Røde Kors aldri har opplevd en konflikt der så mange hjelpe- og helsearbeidere er blitt drept.

Til tross for at situasjonen er bekmørk, kan Mollekleiv se noen få lysglimt: De siste dagene har Røde Halvmåne klart å få mat, vann og nødhjelp inn til byer som Madaya og Homs, og ingeniører har fått krysse frontlinjene for å reparere vannledninger både i IS-holdte Raqqa og krigsherjede Aleppo.

– Det er også blitt åpnet en «sivil korridor» ut av Aleppo, og flere tusen har flyktet. Vi skal følge opp hvordan de internt fordrevne mottas. Vi har en sterk appell om at sivile og sårede som ønsker å forlate beleirede områder, får komme ut.

– Hvor fritt får dere reise rundt, observere og arbeide humanitært i Syria?

– Det siste året har Internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne fått besøke alle beleirede områder minst én eller flere ganger. Noen ganger får man ikke tilgang grunnet sikkerhet eller fordi de stridende partene ikke aksepterer det. Derfor er en ny våpenhvile så viktig.