Nordmennene som fjernet det syriske regimets kjemiske våpen i 2014 reagerer sterkt på den siste gassmassakren.

– Hva jeg føler nå? Det er vel en følelse av avmakt. Jeg er tom for ord.

VG snakker med kommandørkaptein John Gunnar Refsnes noen dager etter det som beskrives som det verste kjemiske angrepet i Syria på fire år.

Han har fulgt med på nyhetene som alle andre, hjemmefra, men i 2014 var han en del av nyhetene selv:

I august året før angrep Assad-regimet opposisjonskontrollerte forsteder utenfor hovedstaden Damaskus med saringass. Over 1000 mennesker antas å ha blitt drept i angrepene. Leger uten Grenser mener over 3000 ble rammet av kjemikaliene.

Som følge av massedrapene, som er det verste kjemiske angrepet på en sivilbefolkning siden Saddam Hussein angrep kurdere på 80-tallet, inngikk Syrias president Bashar al-Assad en avtale med FN om å fjerne alt av kjemiske våpen hans regimet var i besittelse av.

I frykt for å bli angrepet av USA og andre vestlige stater, ble Assad samarbeidsvillig.

Et farlig oppdrag

Det var Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) som sto bak grunnarbeidet. Det syriske regimet delte en liste med det de mente var alle våpendepoter som inneholdt kjemiske stridsmidler. OPCW besøkte 21 slike depoter.

Våpnene og kjemikaliene ble deretter pakket ned og gjort klar til å flyttes. I en svært krevende operasjon ble kjemikaliene lesset over på norske og danske skip som befant seg ved den syriske havnen i Latakia i Middelhavet.

Norge tilbød fregatten KNM «Helge Ingstad» og lasteskipet «Taiko» (forsterket med soldater fra Kystjegerkommandoen) til å frakte ut de kjemiske stridsmidlene sammen med danske «Ark Futura» og krigsskipet «Esbern Snare».

Oppdraget ble mer dramatisk enn ventet: Allerede da de første containerne kom om bord 27. januar, oppdaget de norske soldatene hvor dårlig den dødelige lasten var sikret i containerne. Både kjemikalier og gass lakk.

Til slutt forlot skipene Syrias kyst, og kjemikaliene ble senere destruert.

Fornøyde ved oppdragets slutt

Kommandørkaptein Per Rostad var skipssjef på den norske fregatten KNM «Helge Ingstad» og styrkesjef for de norske soldatene i Syria-styrken RECSYR. Den gangen sa en lettet Rostad:

– Jeg har vært med på militære operasjoner over hele verden. Noen har ikke spilt noen særlig rolle. Men akkurat denne er spesiell. Hvis det er én ting jeg skal se tilbake på i hele min yrkesaktive karriere, er det dette. Vi fjernet masseødeleggelsesvåpen som trolig ville blitt brukt. Det betyr at vi reddet liv.

FJERNET KJEMIKALIER: Kommandørkaptein Per Rostad var skipssjef på den norske fregatten KNM «Helge Ingstad», og styrkesjef for de norske soldatene som skal transportere Syrias kjemiske stridsmidler til destruksjon i Operasjon Recsyr. Foto: Lars Magne Hovtun

Krigen i Syria ble bare verre siden, og Assad-regimets bruk av kjemiske våpen har ikke stoppet.

Rostad sier i dag til VG:

– Vårt oppdrag var å bli i området av Middelhavet til alle kjemiske stridsmidler var hentet ut. Vi ble der i et halvt år. I dag stiller jo mange seg selvfølgelig spørsmål: Ble alt hentet ut?

Han forteller at det er vanskelig å se på nyhetene om nye kjemiske angrep i Syria:

– Jeg sitter med den samme følelsen som alle andre, at krig er det jævligste som finnes. Som militær føler jeg kanskje ekstra på det.

Rostad forteller at han også har snakket med barna sine om det samme spørsmålet. «Fikk vi ut alt?»

– Ethvert land som har farmasøytisk industri eller kjemisk industri vil være i stand til å produsere visse typer nye kjemikalier som kan brukes i krigssammenheng. Men ikke enhver statsleder vil være villig til å ta det steget, sier han.

Mulig å reprodusere kjemikalier

Kommandørkaptein John Gunnar Refsnes tilbrakte 133 dager i strekk om bord på «Taiko». Først i laget som hadde ansvar for lasten, så som militær sjef på lasteskipet og til slutt som sjef for hele det norske bidraget i Operasjon RECSYR.

VANSKELIG OPPDRAG: Kommandørkaptein John Gunnar Refsnes fra Sjøforsvaret. Foto: Privat

– Jeg tenker at de siste dagers nyheter bekrefter at krig er det verste fenomenet som kan treffe et samfunn. Lidelse er enorme for alle som er involvert, det er også veldig leit å se at kjemiske våpen fortsatt brukes.

Han er enig i Rostads poeng:

– Vi er trygge på at vi fikk fjernet det aller meste som var i regimets hender på det tidspunktet, men det er fullt mulig å reprodusere mye kjemiske våpen når man har kompetansen innad i landet.

New York Times skriver at Obama-administrasjonen i etterkant av oppdraget har ment at Assad ikke overleverte alt materialet, at mindre kjemiske stridsmidler ble værende i regimets hender. Tidligere utenriksminister John Kerry har annet vært på OPCW med nye etterretningsrapporter som viste at det var kjemiske våpen igjen i landet.

Refsnes sier han fortsatt er veldig glad for at han deltok i operasjonen.

– Vi fjernet store mengder kjemiske våpen, vi har vært med på å begrense mengden og tilgjengeligheten.