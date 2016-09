Rundt 20 lastebiler med nødhjelp på vei mot den syriske byen Aleppo ble bombet fra luften, og livsviktige forsyninger av mat og medisiner kom aldri frem.

– Dette er uten sammenligning et at de verste angrepene på en humanitær konvoi som krysser en frontlinje, skriver Jan Egeland i en e-post til VG, tirsdag ettermiddag.

Han er helt sentral i fredsforhandlingene i Syria, som tilrettelegger for FNs arbeidsgruppe for beskyttelse av sivile i landet. Han er også generalsekretær i Flyktninghjelpen.

Få timer etter at det syriske regimet erklærte at våpenhvilen var over mandag ettermiddag, startet igjen den kraftige bombingen av Aleppo. Mens sykehusene ble fylt av skadede og drepte, siktet angrepsflyene seg inn på et helt annet mål:

Rundt 20 vogntog med nødhjelp fra Røde Halvmåne, og et nødhjelpslager ble truffet fra luften, vest for Aleppo. Så mange som 20 mennesker ble drept. Syriske eller russiske fly anklages for å stå bak.

Opprørsstyrkene i Syria har ikke egne angrepsfly. Russland avviser beskyldningene, og ifølge NTB sier russerne tirsdag ettermiddag at lastebilene simpelthen tok fyr.

ANGREP VAREHUS: Ødelagt nødhjelp fra Røde Kors og arabiske røde halvmåne, her sett i et ødelagt varehus i Orum al-Kubra, tirsdag morgen. Foto: Omar Haj Kadour , AFP

«Det er full krise»

– Det må igangsettes en etterforskning slik FN ber om, slik at vi kommer til bunns i hvem som ga ordre om å angripe forsvarsløse hjelpearbeidere som forsøkte å komme frem med mat til over 75.000 mennesker i går, sier Egeland til VG.

Han sier videre at han håper amerikanerne og russerne nå er sitt ansvar bevisst og gir nødhjelpsinitiativet en ny start.

– Vi må kunne levere nødhjelp uhindret og uten å bli angrepet. Slik det er nå, er det full krise. Nødhjelp til hundretusener av mennesker kommer ikke frem. Men vi gir ikke opp. Det er hjelpearbeidets natur å aldri gi opp. Derfor vil vi forsøke å nå ut til nye steder også denne uken, men da må vi ha garantier, sier Egeland.

Røde Kors-talsmann Benoit Carpentier opplyser at lederen for den syriske Røde Halvmånes underavdeling var blant de 20 som ble drept i angrepet.

MYE ER UBRUKELIG: Nødhjelp ligger strødd etter angrepet mandag kveld. Foto: Omar Haj Kadour , AFP

Røde Kors: Dramatisk og sjokkerende



President i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv, er svært frustrert.

– Det er dramatisk, det er sjokkerende, det er trist og det er et brudd på internasjonal humanitær rett. Her blir et humanitært lager og en konvoi med mat og medisiner, som er godt varslet og merket, beskutt. Og det fører til at de som skal hjelpe ofre, selv blir ofre. Dette er et angrep på humanitet, sier han i et intervju med VG.

Ifølge New York Times skal angrepet ha vært et såkalt «Double tap-angrep», en taktikk russiske og syriske styrker har brukt i flere tilfeller i Syria. Først skal konvoien har blitt angrepet, og da hjelpearbeidere kom til for å redde overlevende, kom det to nye angrep.

– Denne krigen har nå vart lenger enn andre verdenskrig. Og vi har nå nådd et nivå der frivillige som bærer medisiner inn til traumatiserte barn, blir beskutt, sier Mollekleiv.

Tross gårsdagens nyheter sier han at den kortvarige våpenhvilen hadde visse positive trekk:

– Vi har fått inn en del nødhjelp til områder nord for Homs, og i østlige Aleppo har våre frivillige klart å reparere deler av vannsystemet, noe som er livsviktig. Dette til tross, angrepet i går var et ekstremt tilbakeslag, sier han.

Mulig krigsforbrytelse

FN mener at bombingen av lastebilene med nødhjelp kan være en krigsforbrytelse, dersom angrepet var tilsiktet.

NTB skriver at bombingen har fjernet fokus fra luftangrepet som ble utført av den amerikanskledede koalisjonen mot en regjeringskontrollert flybase ved Deir al-Zor lørdag.

Australske, danske og britiske fly deltok i angrepet, der 90 soldater ble drept, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Russland og Syria kritiserte USA. Washington beklaget «utilsiktet tap av syriske liv», men mente at Moskva var blitt informert om at koalisjonen skulle gjennomføre angrep i området.

Deir al-Zor-angrepet var trolig den siste spikeren i kisten for fredsavtalen, noe syriske myndigheter gjorde et poeng av mandag kveld da Damaskus uttalte at USA bruker enhver anledning til å ødelegge en situasjon hver gang det er oppnådd fremskritt. Det amerikanskledede angrepet mot flybasen var en gavepakke til IS, het det i meldingene fra Assads regime.