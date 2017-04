Minister: Damaskus-bombing «i tråd  med vår politikk»

En stor eksplosjon etterfulgt av brann rammet området ved den internasjonale lufthavnen i Damaskus i morgentimene torsdag. Et ammunisjonslager skal være rammet.

Israels etterretningsminister Israel Katz, som for tiden befinner seg på jobbreise i USA, bekrefter langt på vei at landet står bak angrepet.

– Jeg kan bekrefte at hendelsen i Syria er fullstendig i tråd med Israels politikk om å forhindre iransk smugling av avanserte våpen inn til Hizbollah i Iran via Syria. Jeg ønsker naturligvis ikke å utdype dette noe mer, sier ministeren i et intervju med den israelske hærens radiokanal, gjengitt av Reuters.

– Statsministeren har sagt at vi må handle hver eneste gang vår etterretning indikerer smuglingsforsøk av avanserte våpen til Hizbollah, fortsetter Katz.

Voldsom eksplosjon

To kilder i opprørergrupper i området sier til Reuters at et ammunisjonslager på en base tilhørende iranskstøttede styrker er rammet. Det skal dreie seg om et angrep, men det er uklart hva slags.

Den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har også bekreftet hendelsen. Gruppa henter sine opplysninger fra et kildenettverk i det krigsherjede landet.

Rami Abdulrahman i SOHR sier eksplosjonen kunne høres over hele hovedstaden og rystet innbyggerne ut av søvnen.

Angrep militærbase søndag

Den Hizbollah-vennlige kanalen al-Manar hevdet tidlig at det dreide seg om et israelsk luftangrep, fordi eksplosjonen kun bidro til materielle ødeleggelser. Den libanesiske sjiamilitsen Hizbollah er en forbundsfelle av president Bashar al-Assad og er involvert i landets borgerkrig.

Søndag hevdet den regimevennlige militsgruppen NDF at Israel sto bak et angrep mot en syrisk militærbase nær Golanhøydene. Tre militssoldater som kjemper på presidentens side, ble drept i angrepet.

(VG/NTB)