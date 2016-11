Selv om Aleppo faller, betyr det ikke at krigen er over, mener Midtøsten-forsker.

Tirsdag morgen meldte FN at 16.000 mennesker er på flukt fra Aleppo. Samtidig har Frankrike bedt FNs sikkerhetsråd holde et hastemøte om situasjonen i den krigsherjede storbyen.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) tok regjeringsstyrkene i helgen kontroll over hele seks opprørskontrollerte bydeler i det østlige Aleppo. Før helgen startet regjeringen i Syria en ny offensiv mot storbyen. Mandag morgen var 10.000 sivilie på flukt, og seks bydeler gjenerobret fra opprørerne.

Cecilie Hellestveit, Midtøsten-forsker, sier at Aleppo tidligere i borgerkrigen ble sett på som avgjørende for hvilke retning krigen ville ta.

– Nå har det endret seg, så selv om Aleppo faller betyr det på ingen måte at krigen er over, forteller hun.

– Noen vil kjempe til siste mann

Hellestveit ser Aleppos fall som en forutsigbar konsekvens av at Tyrkia har endret sin allianse med Russland i og rundt Syria. Likevel er det vanskelig å forutse når og om regjeringen vil ta tilbake Aleppo.

– Når byen faller, er fortsatt åpent. Det har med de militære og politiske prosessene rundt å gjøre, forteller hun og legger til:

– Det avhenger av hvordan andre land og støttespillere til opposisjonen forholder seg, hva Russland velger å gjøre og om verden heller velger å se Aleppo falle.

Midtøsten-forskeren forteller at Assads militærmakt er sterk, men avhengig av Russland. Assad har ønsket å gjenerobre Aleppo i fire år, men det er likevel ikke sikkert at han tar sjansen på å rykke videre fremover og om han har politisk støtte til det. Videre tror hun ikke opprørerne vil gi seg.

– Noen av dem vil kjempe til siste mann. For mange er dette en eksistensiell kamp. Andre frykter sin skjebne dersom de faller i regimets hender.

Hun legger til at det nå er lenge siden det har kommet humanitær hjelp inn til den østlige delen av byen. Disse leveringene bruker også opprørerne til å fylle opp lagrene med ammunisjon, så de vil gå tomme på et tidspunkt om det fortsetter som nå.

Fra fryktelig til katastrofalt for sivile

For sivilbefolkningen fanget i kampene beskriver hun situasjonen som verre og verre. Selv har hun ikke vært i Aleppo i det siste, men basert på rapportene fra stedet har blir situasjonen stadig dårligere.

– Allerede i 2012 var situasjonen for de sivile ille. I høst har det gått fra fryktelig til katastrofalt, mener hun og legger til:

– Assads bombing av sykehus gjør at en utsultet og svekket sivilbefolkning ikke får medisiner eller legehjelp. Særlig de sivile lider som følge av det.

Kai Kverme, landrådgiver på Midtøstendesken ved Landinfo, mener at den symbolske verdien er den viktigste om Aleppo faller.

– Bydelene har vært omringet relativt lenge. Byen har blitt et symbol på at det er vanskelig å knekke opprørerne mener han.

Situasjonen i Aleppo vil preges av hvordan ting utvikler seg nord i landet. Han peker på offensiven mot Raqqa, selv om verken regimet ikke deltar i den. Dersom opprørerne sammen med kurdiske grupper og vestlige land klarer å ta byen vil det være viktig.

Første gjennombruddet

Kverme vil ikke spekulere i hvor raskt regjeringsstyrkene eventuelt rykker frem i Aleppo.

– Dette er en offensiv som har vært planlagt lenge, men først nå har de fått et virkelig gjennombrudd. Det kan jo være et tegn på at det kan gå raskt, men det kan man ikke vite, sier han.

Først og fremst vil utviklingen i Aleppo få betydning for menneskene som er der.

– Det er veldig en desperat situasjon, hvor man ikke får inn mat eller medisiner. Russland og regimet har konsekvent bombet sykehus, og det er bevisst for å gjøre det vanskelig for dem som bor der, mener han.

Aleppo har vært delt i to siden 2012. Regjeringsstyrkene har kontrollert vestsiden, mens opprørerne har hatt kontroll øst i byen. Rundt en kvart million mennesker antas å fortsatt være igjen i Øst-Aleppo.

I september startet Assad en ny offensiv mot de opprørskontrollerte områdene i Aleppo. Det skjedde etter at våpenhvilen i landet brast i midten av september. Deretter ble byen utsatt for de verste angrepene de hadde sett på flere måneder, mens verdens ledere prøvde å redde våpenhvilen.

Offensiven til regjeringsstyrkene har enorme konsekvenser for sivilbefolkningen, fortalte Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen og FNs spesialrådgiver for Syria, til VG i går.

– Hele området er tett befolket og det mest alvorlige er ikke at det er slutt på maten i Øst-Aleppo, men at helsetjenestene stort sett har sluttet å fungere. De siste seks hospitalene ble alle truffet før denne siste offensiven, sa Egeland.