Mennesker i Aleppo sender ut SOS-meldinger og tar farvel

Mens den syriske regjeringshæren og Iran-støttede sjiamilitsgrupper er i avslutningsfasen med å ta over de siste opprørskontrollerte områdene av Aleppo, ser innbyggerne som fortsatt er omringet ingen utvei.

VG har den siste tiden vært i tett kontakt med en innbyggere som har levd under beleiringen.

Nå er de samme menneskene desperate.

I natt la den 26 år gamle arkitekten Lina Shamy ut en video i sosiale medier. Hun ga VG tirsdag morgen tillatelse til å publisere den (Se over):

– Til alle som kan høre meg. Vi blir utsatt for et folkemord her i Aleppo. Dette er kanskje min siste video, sier hun.

Hun sier at befolkningen nå frykter henrettelser eller død i den intense bombekampanjen. Hun sier også at de sivile er fanget i et område på to kvadratkilometer.

Hun avslutter videomeldingen:

– Hver bombe er en ny massakre. Redd Aleppo. Redd menneskeheten.

Forvinner eller hindres i å flykte



Det har den siste uken kommet meldinger om at flere hundre personer skal ha forsvunnet sporløst etter å ha flyktet inn i regimets områder fra Øst-Aleppo. Utallige syrere har blitt torturert og forsvunnet i syriske fengsler de siste fem årene.

Samtidig skal væpnede opprørere ha nektet flere innbyggere i å flykte ut av beleiringen, slik at angrepene mot dem skal bli mindre intense.

På regimets side kjemper iranere, irakere og militskrigere fra Libanon og Afghanistan. På opprørernes side kjemper islamister, mer sekulære vestligstøttede krigere, men også ekstremister i al-Qaida-tilknyttede grupper.

FNs generalsekretær er skremt



I sosiale medier skriver flere av innbyggerne «SOS».

Småbarnsfaren Monther Etaky (28) skriver:

– Jeg er fortsatt her med mine venner, uten noen reaksjon fra verden. Jeg håper jeg kan kringkaste min død på direkten.

FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, er alvorlig bekymret for rapporter om overgrep mot sivile i byen Aleppo.

– Generalsekretæren er skremt over rapporter om overgrep mot et stort antall sivile, inkludert kvinner og barn, de siste timene, heter det i en uttalelse generalsekretæren, skriver NTB.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen ber de stridene partene i Aleppo gjøre alt de kan for å beskytte og spare livene til sivilbefolkningen i byen.

– Tusenvis av mennesker som ikke er part i krigen, har bokstavelig talt ingen steder å flykte til, sier ICRC i en appell tirsdag.

– Vi dør foran alle



En annen innbygger, som jobber som sykepleier, 28-åringen Roumi, sier til VG tirsdag morgen:

– Vi kommer til å dø hvert øyeblikk. Det er fortsatt fire nabolag igjen. Ingen gjør noe. Vi dør foran alle, og ingen prøver å redde oss, sier han til VG.

Han fortsetter:

– Vær så snill! Slipp de sivile ut. Gamle mennesker, kvinner og barn, de dør nå og ingen kan behandle dem. Det eneste sykehuset her er overfylt.

Han avslutter:

– Jeg vet ikke hva som skjer med meg. Kanskje dør jeg i bombing, kanskje blir jeg fengslet eller torturert. Vi ber bare om en humanitær korridor ut. Vi klarer ikke å holde ut lenger.

