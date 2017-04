Kilder: Norske spesialsoldater på bakken i Syria - nær IS-angrep

For første gang kan VG bringe opplysninger om hvordan det norske forsvaret skal være involvert i krigen mot IS, inne i Syria.

I mørket, ved midnatt natt til søndag, nærmet en gruppe på omlag 20 til 30 IS-krigere seg den fremskutte, og tungt bevoktede Tanf-basen inne i sørlige Syria, nær grensen til Irak og Jordan.

IS angrep inngangen til basen med minst en selvmordsbomber, ifølge Reuters.

Inne på basen skal vestligstøttede syriske opprørere ha befunnet seg. Opprørskrigere er blant annet tilknyttet gruppen Maghawir Al-Thawra, en gruppe som før kalte seg The New Syrian Army. I tillegg var en annen gruppe tilknyttet Den frie syriske hær ved basen.

Bakgrunn: Dette er Syria-gruppen norske spesialstyrker skal trene

Mener 8-14 nordmenn var på basen



Omlag 24 timer tidligere befant også et større antall spesialsoldater fra anti-IS-koalisjonen seg på basen. Ifølge VGs kilder skal det være snakk om spesialstyrker fra Norge, USA og Storbritannia, men at mesteparten av disse hadde trukket seg tilbake, over grensen fra Syria før angrepet.



– Det var mellom 8 til 14 nordmenn på Tanf-basen før angrepet skjedde, spesialsoldater og rådgivere, sier et medlem i en av de syriske opprørsgruppene involvert, til VG.

VG har ikke fått bekreftet dette spesifikke antallet fra annet hold.

I dagene før angrepet skal styrker fra USA, Storbritannia og Norge ha jobbet med å forsterke basen. Nordmennene skal blant annet ha bistått med opptrening, ifølge opprørskilden.

– Under selve oppdraget fulgte norske spesialsoldater angrepet tett og hjalp til med konsultasjon, sier kilden.

Den norske styrken i Jordan består av rundt 60 soldater som trener, rådgir og støtter lokale syriske grupper i kampen mot IS.

Forsvarsdepartementet har ikke villet opplyse hvilke syriske militsgrupper som mottar denne støtten, men har tidligere understreket at de norske soldatene kan bli sendt på oppdrag inne i Syria.

Det ser nå ut til å ha skjedd.

Major Jørgen Petersen i Forsvarets operative hovedkvarter sier dette:

– Av hensyn til sikkerheten til egne styrker og i tråd med koalisjonens mediepolicy vil vi ikke gi detaljer forbundet med opersjonen, eller annen informasjon av operativ karakter.

Petersen sier i tillegg at ingen nordmenn som deltar i anti-IS-koalisjonen har kommet til skade.

Sier IS lette etter utlendinger



Ifølge VGs opplysninger har tanken vært å øke antall rådgivere fra Norge og Storbritannia ved Tanf-basen i forkant av en ny offensiv mot IS inne i Syria. Nyhetsbyrået Reuters skriver også om denne forsterkningen.

TV2 skrev i en artikkel sent mandag kveld at norske spesialstyrker var på basen da angrepet skjedde, uten ytterligere opplysninger. VG har ikke fått den informasjonen bekreftet.

Mzahem Al-Saloum var talsmann for det som før het The New Syrian Army. Han driver nå et informasjonstjeneste som jobber tett på koalisjonen og opprørerne som er på basen i Tanf.

– IS ha brukt et kjøretøy som tidligere tilhørte The New Syrian Army, for å komme seg nær basen uten å bli angrepet av koalisjonens angrepsfly. IS-krigerne kledde seg også ut i uniformer som liknet opprørernes uniformer.

– Målet for IS var å skade så mange av koalisjonens soldater som mulig, eller kidnappe en eller flere av dem, sier han.

Bilder som skal være tatt ved basen dagen etter angrepet, viser det som skal være drepte IS-krigere liggende på bakken. VG har også fått tilsendt et bilder av en ødelagt bil IS skal ha brukt i angrepet.

Les også: Erna Solberg mente drap på sivile i Aleppo var krigsforbrytelser. Nå drepes sivile av Norges allierte i Mosul