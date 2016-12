Jan Egeland om Aleppo: – Tusener av liv står på spill

GENEVE (VG) Jan Egelands viktigste oppgave i dag er å hindre at titusener av syrere blir drept.

Han leder den internasjonale gruppen, ISSG, som skal sørge for tilgang til sivilbefolkningen i ruinene i det som den var vakre byen Aleppo.

– Slik det ser ut blir det veldig vanskelig å få til et positivt utfall av dette møtet. Medlemslandene er sterkt uenige om hvordan vi skal få satt en stopper for de tragiske hendelsene som har pågått i Aleppo de siste døgnene, sier Jan Egeland til VG.

Samtidig som han er generalsekretær i Flyktninghjelpen, er Egeland også FNs spesialutsending for humanitære spørsmål og beskyttelse av sivilbefolkningen i Syria. Nå står han midt oppi den diplomatiske dramaet av den humanitære katastrofen i den syriske byen, Aleppo.

Da Jan Egeland landet i Genève sent i går kveld lå det 22 hastemeldinger på telefonen hans.

Blant annet mottok han en video av en gruppe foreldreløse barn som tryglet om hjelp til å komme seg ut fra krigssonen inn i Aleppo.

– Jeg kjenner jo ikke detaljene rundt denne videoen, men tragediene står i kø for dem som har opplevd dette krigshelvetet og beleiringer i lang tid, sier Egeland.

– Hva forventer du av møtet i dag? Får FN og Den internasjonale Røde Kors komiteen tilgang til den desperate og livredde befolkningen som ennå ikke har greid å komme seg ut av byen?

– Vi håper på det, men det blir som sagt vanskelig. Russerne vil på møtet gi klart uttrykk for at de nå har befridd Øst-Aleppo fra terrorister, og at sivilbefolkningen nå kan leve et trygt og godt og få den hjelpen de trenger. Det vil også Iran og andre land gi uttrykk for. Så vil amerikanerne, vestlige land og Gulfstatene komme med en voldsom kritikk av Russland og det syriske regimet for grusomme overgrep. Og hevde at de har knust et folkelig opprør med en voldsom bruk av våpenmakt. Slik er posisjonene, sier Egeland.

KRISE: Store deler av Øst-Aleppo er bombet i ruiner. Hvor mange sivile som fortsatt skjuler seg der, vet ingen med sikkerhet.

Grusomme overgrep



– Det blir veldig vanskelig for de 22 medlemslandene i ISSD, International Syria Support Group, så sterkt uenige som de er om det dramaet som utspiller seg i Aleppo de siste døgnene, sier Egeland til VG.

De grusomme bildene og øyenvitne fortellingene som kommet ut fra Aleppo, gjør et dypt inntrykk på FNs spesialutsending.

Den ofte så optimistiske fredsmegleren, diplomaten og humanitære størrelsen, Jan Egeland, virker oppgitt og sliten. I 25 år har han arbeidet for fred, forsoning og hjelp til ofre i krig og konfliktet. Nå sliter han.

– Det er blitt en sterkt politisering av situasjonen i Syria. Vi var lenge inne på et spor som så ut til å bringe resultater. Sivile i de beleirede områdene fikk hjelp, men fordi det kom til et sammenbrudd mellom russere og amerikanere, som jo ledet dette arbeidet sammen med FN, representert ved meg, så er alt blitt så mye verre. Min jobb er blitt mye verre, sier Egeland.

LEDER VENNELANDSGRUPPEN: Jan Egeland, leder FNs humanitære innsatsen i Syria. Her på vei til Genève for møte i FN hovedkvarteret. Sliten etter de siste dagenes nyheter fra Aleppo, ukentlig tar han turen til Genève.

Uoverstigelig oppgave



Når han setter seg til bordet i FNs hovedkvarter i Genève i dag, og skal lede møtet hvor 22 land i ISSG, også kalt Vennelandsgruppen, satt sammen av land som har politisk innflytelse på de krigførende partene i Syria og skal forsøke å komme nærmere hverandre, er det en oppgave som kan synes uoverstigelig selv for dreven forhandlingsleder.

– Uansett, for meg og FN er og blir det viktigste å kunne få tilgang til ofrene og sivilbefolkningen. Vil vil komme med sterk kritikk av den russiske og syriske siden som ikke gir FN og den Internasjonale Røde Kors komiteen adgang til de befolkningsgruppene som ha det verst, de som befinner seg i Øst-Aleppo. Og at man også lar oss komme til for å hjelpe de mellom ti og 20 000 som fortsatt befinner seg i områder hvor de er utsatt for kryssild eller er i området kontrollert av opposisjonsgrupper. Det er ikke bare Russland og det syriske regimet som er å klander i denne fortvilte situasjonen og den humanitære tragedien som utspiller seg, sier Jan Egeland.

