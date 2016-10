Innbyggerne i tidligere IS-by: – IS var som monstre

JARABLUS (VG) Da IS-soldatene kom hjem til Amina Hardan (38) og fant henne uten slør over ansiktet, beordret de mannen hennes til å piske henne som straff, forteller hun.

Kvinnene i Jarablus i Syria går fortsatt i all hovedsak kledd i sort og bruker ansiktsslør når de er ute på gaten. Men da IS styrte Jarablus, fra sommeren 2012 og fram til slutten av august i år, krevde de også at man skulle bruke slør hjemme, forteller Amina Hardan (38).

– Det var ingen frihet da IS styrte. Livet var grusomt. For å skremme oss måtte alle se på da folk ble pisket eller halshugget, og da ble man livredd, sier hun.

Kunne ikke gå ut alene



Amina er en av få kvinner som nå kun bruker hodeplagget hijab. Hun var ute for å kjøpe varer på det svært spartanske markedet, da VG fikk besøke byen på en tur organisert av det tyrkiske pressedirektoratet.

– Nå har jeg kastet ansiktssløret, og kan gå fritt ute for å handle uten mannen min, men slikt var helt utenkelig da IS styrte. Vi holdt oss mest mulig hjemme, men selv der kunne de plage deg.

– En kveld kom de hjem til oss, de var stadig på ransakinger, siden de fryktet spioner. Jeg gikk uten ansiktsslør, og da ble de rasende. Mannen min ble beordret til å piske meg offentlig samme kveld.

UNG KRIGER: En av de unge krigerne fra Free Syrian Army holder vakt i hovedgaten i Jarablus. Foto: Nilas Johnsen/VG

For at han skulle slippe å gjennomføre straffen, og selv slippe å få represalier, ble de enige om at Amina måtte rømme huset og bo i skjul hos en slektning, forteller hun.

– Vi takker Gud for at frigjøringen kom kort tid etter det skjedde. Nå håper vi livet kan bli vanlig igjen.

Tyrkiske tropper



Jarablus er nå under kontroll av krigere fra Free Syrian Army (FSA), som med hjelp av tyrkiske stridsvogner og spesialsoldater gikk til aksjon den 24. august, og drev IS-krigerne på flukt.

DREPT HER: Dette er plassen der IS henrettet sine fanger. Nå kalles den «martyrenes plass». Foto: Nilas Johnsen/VG

På en plass midt i byen står det nå et sort skilt med arabisk påskrift: «martyrenes plass». Her ble henrettelsene utført. En av innbyggerne viser VG to bilder av en slik henrettelse. Bildene er for groteske til å trykke, men dette viser de:

En svartkledd mann med ansiktet dekket og et kraftig grått skjegg, hever en sabel over hodet til en ung mann på det første bildet. På det neste kneler fortsatt mannens kropp på bakken, mens hodet ligger på asfalten. IS-bøddelen står bredbeint ved siden av, mens en folkemengde ser på i bakgrunnen.

– Den drepte var en venn av meg, han ble beskyldt for å være spion fordi han var aktiv på Facebook, forteller mannen, som VG har anonymisert av hensyn til hans sikkerhet.

Tvunget til å se på drapene



Han forteller følgende om henrettelsene, som også bekreftes av andre kilder i Jarablus: Hver fredag etter bønnen ble avstraffelsene kunngjort, og alle måtte møte opp. Fangene ble da kjørt til plassen i en blå varebil, kledd i oransje fangedrakter og med hendene bakbundet. Før de ble halshugget leste en fra IS opp hva deres synder var.

BARNA MÅTTE SE PÅ: Her leker barn i et ødelagt bygg i Jarablus. Da IS styrte byen ble også barn tvunget til å se på halshugginger, forteller beboere til VG, noe som også bekreftes av bilder VG er blitt vist. Foto: Nilas Johnsen/VG

– Noen ble drept fordi de ble beskyldt for kriminelle handlinger som drap, men de fleste ble beskyldt for å være spioner for fiendene til IS, sier mannen med bildene.

– Det verste var at barn måtte se på, og de trodde det var normalt. Én gang begynte noen barn å sparke fotball med hodet til en av de drepte. Kan du forestille deg noe slikt? Det skjer når man ser grusomhet ofte nok, og er for liten til å skjønne det. Selv kunne jeg ikke spise eller sove på flere dager etterpå.

VG blir vist rundt inne på skolen i Jarablus. Dette var ett av stedene der IS avhørte og torturerte fanger, og man kan fremdeles se blodspor som har sugd seg inn i betongen i ett av klasserommene.

– Så mange venner bli drept



Engelsklærer Abdel Rauf (33) ble fratatt jobben, fordi undervisningen ble ansett som å stride mot IS sin tolkning av islam. Han bekrefter beskrivelsen av henrettelser.

– Vi så mange venner bli drept, dere kan ikke tro det som skjedde her, IS var som monstre, sier han.

– De forsøkte også å tvinge oss alle til å leve som dem. De stengte skolene. De erstattet alle imamene med sine egne. De tvang oss til å la skjegget gro. De ville at vi skulle leve som på profetens tid på 600-tallet, forteller Abdel.

KLIPPET SKJEGGET: Abdel Rauf måtte ha skjegg (riktignok ikke veldig langt) da IS styrte Jarablus. Nå er han glattbarbert. Foto: Privat/Nilas Johnsen

Straffet for fotballtrøye



Som et eksempel på hvordan IS ville styre hverdagen, forteller han om da onkelen hans ble idømt to uker med «religiøs opplæring» i moskeen, som straff for å ha brukt en Real Madrid fotballtrøye.

– Flere av IS-krigerne var fra land i Europa, som Frankrike og Tyskland. Noen var fra Afrika. Men de fleste var syrere, mange av dem unge menn fra Jarablus, eller fra landsbyer i utkanten.

Da Abdel mistet jobben som lærer begynte han som drosjesjåfør, og fikk flere oppdrag med å kjøre IS-krigere mellom Jarablus og nærliggende landsbyer.

– Mange av de vanlige IS-soldatene var naive, de var blitt forledet og lurt av lederne, sier han.

SYKEHUSTELT: Sykehuset i Jarablus er ødelagt innvendig, så nå behandles skadde i telt på gårdsplassen, forklarer sykepleier Mervan Ahmet. Foto: Nilas Johnsen/VG

Også sykehuset ble brukt til avhør og tortur. Samt til våpenlager. Nå er hele innsiden av bygget er ødelagt. Mens bygget renoveres, er det satt opp klinikker i tre telt utenfor.

– IS ødela hele helsevesenet. Vi mangler fortsatt det aller meste, men vi kan gi folk førstehjelp og vi kan gjøre konsultasjoner. Alle som trenger alvorlige inngrep, som operasjoner, må sendes til Tyrkia, sier sykepleier Mervan Ahmet (45).