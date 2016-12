Idlib: Stedet der Syria-krigens ofre og militære tapere ender opp

Etter beleiring, utbombing og til slutt evakuering samles både sivile ofre og væpnede krigere fra hele Syria i Idlib-regionen.

Siste nytt fra Syria søndag ettermiddag:

• Skulle evakuere skadde i Syria - ble angrepet

• Russland vil legge ned veto mot et forslag i FNs sikkerhetsråd om å sende FN-observatører til Aleppo.



• Evakueringen gjenopptas: En rekke busser med opprørere og deres familier har begynt å kjøre ut av Øst-Aleppo.

Stedet kan bli president Bashar al-Assads neste mål i krigen. Området kontrolleres fortsatt av krigere som kjemper mot regimet i Syria.

De som fraktes til Idlib blir kjørt dit i grønne busser, men dette er ikke de første grønne bussene som har ankommet Idlib under Syria-krigen.

I flere år har har fremgangsmåten vært en gjentagende taktikk for Assad-regimet i syriske byer:

De omringer et byområde, struper tilgangen på mat og medisiner, og sliter ut befolkningen og opprørskrigerne på innsiden med intens bombing. Deretter, når menneskene der inne er desperate, tilbys de å forlate hjemmene sine, og sette seg på en buss ut - ofte til Idlib.

SLIK ER KRIGEN: Idlib ligger i det grønne området nordvest i Syria. Aleppo ligger øst for Idlib. Det varte tilhører IS, det røde tilhører regimet, det grønne tilhører anti-Assad-opprørerne og det gule hilhører kurdiske grupper. Kart: Liveumap

Akkurat det skjedde for den tidligere litteratur-studenten Dani Qappani. 28-åringen hadde aldri vært i Idlib før, da han måtte forlate Damaskus-forstaden Moadamiya tidligere i høst.

Tidlig i konflikten tok en væpnet opposisjonsgruppe makten i Moadamiya, og i årene som har gått har de stått imot regimets forsøk på å gjenerobre området.

MIDLERTIDIG: Syrere som er evakuert fra Aleppo går i en flyktningleir nær Idlib 16.desember. Foto: , AP

Minne fra farens grav



I august ga innbyggerne og opprørerne i naboforstaden Daraya opp, etter fire års

regimebeleiring. Regimet rykket inn, og mange ble tvangsevakuert til Idlib. Deretter var det Moadamiya og Dani Qappanis tur.

– Når man er under beleiring har man ikke så mange valg. Jeg pakket noen klær, noen bilder, og noe sand og en rose fra min fars grav. Jeg vet det kanskje vil være umulig å dra tilbake til huset mitt, sa han til VG fra Idlib fredag formiddag. (Se intervju øverst i saken)

OVERLEVDE: Syriske barn, som ble evakuert fra Aleppo i busser 15.desember, på vei til Idlib-regionen Foto: Baraa Al-halabi , AFP

– Hva tenkte du på bussen?

– Hele veien til Idlib tenkte jeg på årene som har gått og årene som skal komme. Da jeg kom frem følte jeg meg komfortabel noen dager, men etter det startet det harde livet. Det er vanskelig å starte et liv her.

Han legger til:

– Og selvom du skulle klare å skape deg et nytt liv, kan Assad-regimet og Russlands krigsfly ta fra deg det livet i bare et enkelt angrep, sier han.

EVAKUERT: En syrisk mann som ble evakuert ut av Aleppo torsdag, gråt idet bussen kom fram. Foto: Baraa Al-halabi , AFP

Blir Idlib krigens neste slag?



I oktober sa president Bashar al-Assad at en seier i Aleppo vil bli brukt som et springbrett for å frigjøre andre områder for «terrorister», et begrep Assad konsekvent bruker som opprørskrigere som kjemper mot hans styre.

Flere av gruppene på opprørernes side i konflikten er ekstreme grupper, noen av dem har vært tilknyttet al-Qaida og er på USAs og EUs terrorliste. På Assads side i Syria kriger libanesiske Hizbollah, en gruppe som også er på de samme terrorlistene.

EVAKUERT: En syrisk mann trekker familiens ting med seg etter å ha blitt fraktet fra Aleppo og til Idlib-området 16.desember. Foto: , AP

Fredag gikk FNs Syria-utsending Staffan de Mistura ut og sa at uten en fredsavtale og politisk løsning vil den opprørskontrollerte byen bli et nytt Aleppo, ifølge Reuters.

Flere innbyggere i Idlib VG snakker med sier at byen nå fylles opp med folk fra steder som Hama, Homs, Damaskus-regionen og nå fra Aleppo.

Yazan Zidane, en redningsarbeider, er bekymret for hva som kommer etter at slaget om Aleppo er over:

– Alle her er redde, sier han.