Her sitter Abdel-Hameed med sine to døde barn

Abdel-Hameed Alyousef mistet flere av sine nærmeste i det dødelige gassangrepet i Syria tirsdag. Her tar han farvel med sine to døde barn.

Da luftangrepene traff byen Khan Sheikhoun tirsdag var Abdel-Hameed Alyousef sammen med sine to små tvillinger.

– Jeg tok dem i armene mine og gikk ut av huset sammen med moren deres, forteller 29-åringen til nyhetsbyrået AP. Først var de alle ved bevissthet.

– Ti minutter senere kom lukten, sier den sønderknuste faren.

Tvillingene og Abdel-Hameeds kone følte seg syke. Han tar med seg den lille familien for å få legehjelp. I den tro at de vil klare seg drar han for å lete etter resten av Alyousef-familien. Da finner han sine to brødre, to nevøer og en niese døde. I tillegg møter synet av døde venner og naboer ham.

– Jeg kunne ikke redde noen. Nå er alle døde, sier han nyhetsbyrået.

En stund senere får han den grusomme beskjeden av sine slektninger: De to små tvillingene og kona hans er døde.

KNUST: Abdel-Hamed Alayousef holder sine to døde babyer i armene. Foto: Alaa Alyousef , AP, NTB SCANPIX

Også Abdel-Hameed ble utsatt for de giftige kjemikaliene, og har fått helsehjelp.

– Han er i veldig dårlig form. I tillegg er han er sønderknust etter det enorme tapet, sier en slektning til nyhetsbyrået.

Nervegass

Familien Alyousef er en av dem som ble hardest rammet av det dødelige kjemiske angrepet tidligere denne uken - det dødeligste på fire år.

Angrepet skal ha kostet minst 86 mennesker livet, blant dem 30 barn, ifølge eksilgruppen SOHR. I tillegg er mange skadd.

Torsdag opplyste Tyrkias justisminister at resultatene fra obduksjonen av ofrene slår fast at det ble brukt kjemiske våpen i angrepet.

Les mer: FN bekrefter bruk av kjemiske våpen i Syria

Over 30 overlevende er brakt til Tyrkia for behandling, men tre av dem har dødd på sykehus. Det er disse tre som nå er obdusert.

I tillegg har Leger Uten Grenser undersøkt flere av ofrene for angrepet. De konkluderer med at de trolig ble utsatt for nervegass.

Tyrkia og flere vestlige land anklager Assad-regimet for å stå bak. Det syriske regimet avviser påstandene, til tross for at det er bekreftet at flyene deres bombet samme dag.

Kraftige reaksjoner

Bildene av livløse barn som har dødd, gispende etter luft, har sjokkert en hel verden. Angrepet har vakt kraftige reaksjoner verden over.

USAs president Donald Trump fordømmer angrepet.

– Dette kan ikke tolereres, sa han under en pressekonferanse onsdag. Trump kaller angrepet for «en krenkelse av menneskeheten».

Flere amerikanske medier har etter uttalelsen minnet om at Trump de siste årene gjentatte ganger har advart mot å intervenere militært i Syria, og at han har hevdet at krigen i landet ikke er USAs problem.

Under pressekonferansen sa den amerikanske presidenten at tirsdagens angrep var et vendepunkt for hans del.

Les også: Tyrkia avviser påstand om kjemisk våpenfabrikk

– For meg så var dette å gå over streken. Når man dreper uskyldige barn så går man over mange, mange streker, sa Trump.

Har starter gransking

Vestlige land beskylder Assad-regimet for å stå bak, men hva som faktisk skjedde er ennå ikke slått fast. FN har startet gransking av hendelsen.

USA, Storbritannia og Frankrike foreslo en FN-resolusjon som fordømmer gassangrepet tirsdag. Resolusjonsutkastet ble imidlertid ikke tatt opp for avstemming da Sikkerhetsrådet møttes onsdag.

USA langet ut mot Russland da rådet møttes for å diskutere angrepet, men Russland gjorde det klart at de ikke ville stemme for resolusjonsutkastet som lå på bordet allerede før møtet.

Russlands fungerende FN-ambassadør Vladimir Safronkov betegnet resolusjonen som unødvendig, ettersom Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) og FN alt har varslet at de gransker angrepet.

– Det viktigste nå er å få en objektiv gransking av hva som skjedde, sa han under møtet.