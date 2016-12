Her er 10 gode nyheter fra 2016

2016 har vært preget av alt fra krig og terror til humanitære katastrofer. Alt er imidlertid ikke like dystert.

I all elendigheten er det fort gjort å glemme alt det positive som skjer i verden. VG har derfor laget en oppsummering av ti gode ting som har skjedd i 2016.

Og vi trenger ikke lete lenge før vi finner noe. Helt på tampen av året, på nyttårsaften, kom nemlig nyheten om at FNs sikkerhetsråd har stemt for en resolusjon som forankrer den russisk-tyrkiske fredsplanen for Syria, melder NTB.

Resolusjonen, som ble fremmet av Russland, fikk tilslutning fra alle de 15 medlemslandene i Sikkerhetsrådet, og er et forsøk på å forankre den avtalen Russland og Tyrkia tidligere i uka fikk i stand mellom president Bashar al-Assads regime og representanter for opprørerne i Syria.

Avtalen innebar at det ble innført våpenhvile fra natt til fredag, og denne våpenhvilen har i stor grad holdt siden. Det legges også opp til fredsforhandlinger mellom partene. Disse skal etter planen innledes i Kasakhstans hovedstad Astana i løpet av de kommende ukene.

– Flere skjær i sjøen



Midtøsten-ekspert Cecilie Hellestveit understreker at dette kun er en såkalt «støtte», som i realiteten betyr at de stiller seg bak initiativet og våpenhvilen. Men svært gode nyheter er det at forhandlingene i Astana nå blir integrert med Syria-forhandlingene FN skal gjøre i Geneve i februar.

– Astana vil bli en slags forkonferanse, og det er ofte på slike forkonferanser at viktige ting blir lagt på plass. Det som er spennende er at Russland har sagt at de skal invitere amerikanerne og araberstatene til å bli med på dette. Om de blir invitert til Kasakhstan, så er sjansene for at dette går i en positiv retning mye større, sier Hellestveit til VG.

FØLGER SYRIA: Cecilie Hellestveit jobber ved ILPI (International law and policy institute). Foto: Privat

Men selv om nyttårsaftens nyhet er svært positiv, er det flere skjær i sjøen, ifølge Hellestveit.

– Kanskje det som er særlig krevende er at både USA og araberlandene, og også Israel, kommer til å kreve at Irans posisjon og rolle i dette blir mindre. Det vet Iran, så Iran posisjonerer seg sterkt på bakken i Syria og Irak. Dermed kan det bli fryktelig vanskelig å få til dette.

– En annen fare er at de gruppene som har blitt med på våpenhvilen er mange, og det er uklart hvilken grupper som egentlig er inkludert, og hva som er betingelsene. De viktigste opposisjonskreftene har bedt sikkerhetsrådet om ikke å støtte avtalen, fordi de ikke er sikre på hva de egentlig har en forent forståelse med regimet om.

Roser FNs sikkerhetsråd i 2016



Av de mest positive tingene som har skjedd i 2016 er at FNs sikkerhetsråd har tatt en aktiv og viktig rolle, mener Hellestveit.

– At folk mener sikkerhetsrådet har mislykkes i Syria, mener jeg er feil. FN har hindret eskaering av situasjonen i Syria, hvor alt kunne ha gått enda mye verre. Alle medlemmene i sikkerhetsrådet er nå med i kampen mot IS. Jeg er ikke med på tankegangen om at sikkerhetsrådet sitter på sidelinjen, men 2016 har vært et år der de har klart å hindre krig mellom stater. I 2017 tror jeg vi vil se flere av disse effektene.

Fredsavtale i Colombia

En av de aller mest positive nyhetene i år er fredsavtalen i Colombia, mener Hellestveit.

– Dette er en fantastisk avtale, et veldig godt håndverk.

1. desember ble den historiske fredsavtalen omsider godkjent.

Avtalen skal gjøre slutt på over et halvt århundre med væpnet konflikt i landet, og er allerede vedtatt av et enstemmig overhus og signert av regjeringen og FARC.

President Juan Manuel Santos er tildelt nobelpris for fredsarbeidet. Avvæpningen av FARC-geriljaen skal skje rundt årsskiftet.

Parisavtalen

Det neste Hellestveit trekker frem er Parisavtalen.

I september sluttet Kina og USA seg formelt til klimaavtalen som nesten 200 land ble enige om på FNs klimatoppmøte i Paris i fjor.

– Dette er øyeblikket der vi har besluttet å redde vår planet, sa Obama etter at han lørdag ankom Hangzhou i Kina, der G20-toppmøtet starter søndag.

Her er syv andre gode nyheter som har preget 2016.

Kampen mot IS går bedre

IS blir nå tvunget vekk fra stadig flere byer og områder de kontrollerer. Gruppen har blitt presset ut av Ramadi og Fallujah i Irak, al-Shaddadi i Syrias Hassakah-provins, og Manbij nær den tyrkiske grensen.

Nylig ble også IS drevet ut av sin siset store by, Sirte i Libya.

Oljeprisen oppover

Siden 2014 har oljeprisen falt kraftig, noe som har påvirket hele verdensøkonomien.

2016 startet verst mulig for oljeprisen, og fra 1. januar til bunnoteringen 20. januar falt den med over 27 prosent, til litt over 27 dollar fatet.

Heldigvis krabbet prisen fort over 30 dollar fatet igjen, og siden har den ikke vært under.

Ved årets slutt står den i like under 57 dollar fatet.

Samtidig ser norsk økonomi ut til å bedre seg noe, på tross av enkelte skuffende tall de siste månedene.

Ozonlaget har krympet

I juli ble det lagt frem en rapport utført av forskere fra USA og Storbritannia, som viste at ozonhullet over Antarktis har krympet med fire millioner kvadratkilometer - et område større enn India - siden 2000.

I 1987 undertegnet en rekke land den såkalte Montreal-protokollen, som hadde som mål å stoppe utslippene av ozonnedbrytende freongass – klorfluorkarboner som særlig ble benyttet i kjøleskap, rensemidler og spraybokser.

– Vi kan nå være sikret på at tingene vi har gjort, har sendt planeten på vei mot å heles, sa forskningsleder Susan Solomon ved Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Oppdagelser i verdensrommet



Vi har blitt bragt nærmere ukjente planeter i verdensrommet enn noensinne. I juli sendte romfartøyet Juno tilbake sine første bilder etter å ha gått inn i bane rundt gigantplaneten Jupiter.

Etter fem farefulle år i verdensrommet kunne NASAs forskere på USAs nasjonaldag endelig slippe jubelen løs.

– Dette er den ene gangen jeg ikke bryr meg om å sitte fanget i et rom uten vinduer på selveste 4. juli, sa Scott Bolton, Junos hovedforsker, ifølge NASA.

Ebolavaksine 100 prosent effektiv



22. desember ble det kjent at en vaksine mot ebola, som kan bli tilgjengelig fra 2018, kan ha opp mot 100 prosent effekt, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Vaksinen ble testet på nesten 6.000 personer i Guinea i fjor, og ingen av dem har blitt smittet av viruset, skriver NTB. I kontrollgruppen, som ikke fikk vaksinen, ble 23 personer smittet av ebola, skriver forskerne i en artikkel i det anerkjente medisintidsskriftet The Lancet.

I mars eklærte WHO at ebola ikke lenger er en internasjonal trussel.

Ingen nye kriger

2016 var det første året på lenge hvor det ikke brøt ut noen nye kriger eller væpnede konflikter i verden, skriver Bergens Tidende.

Og sist, men ikke minst:

Og sist, men ikke minst: Leonardo Dicaprio vant sin første Oscar

I februar vant Storfavoritten Leonardo DiCaprio sin første Oscar på sjette mulighet.

«The Revenant» lå før utdelingen best an med mulighet til å stikke av med hele 12 Oscar-priser, men endte på tre.

Leonardo DiCaprio (41), som spiller hovedrollen som eventyreren og pelsjegeren Hugh Glass, var også stor forhåndsfavoritt. Han fikk sin sjette Oscar-nominasjon for rollen i den rå og brutale filmen, og har aldri tidligere vunnet.