Har startet Raqqa-offensiv: – Ingen lett oppgave

USAs forsvarsminister Ash Carter advarer om at det vil bli vanskelig å gjenerobre den såkalte IS-hovedstaden fra terrorgruppen.

Det var søndag ettermiddag at USA-støttede opprørere i Syria kunngjorde at de har startet offensiven for å gjenerobre byen som har vært i IS' hender siden 2014.

Søndag kveld ble det meldt om harde kamper mellom soldater fra opprørsgruppen Syrias demokratiske styrker (SDF) og IS-krigere nord for Raqqa.

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) tok SDF-styrker kontroll over seks landsbyer nord for byen. SOHR melder også at jagerfly fra den USA-ledede koalisjonen gjennomførte flere luftangrep mot IS-stillinger i området.

– Vanskelig oppgave

Offensiven ledes av USA-støttede syriske opprørere med SDF i spissen. SDF er en opprørsallianse som er dominert av den kurdiske YPG-militsen. De hevder at 30.000 soldater skal delta i operasjonen, som har fått navnet «Euphrates Rage».

– Å prøve å avskjære og deretter frigi Raqqa er det neste steget i vår koalisjonsstrategi, påpeker Carter.

– Som i Mosul vil det ikke være en lett kamp, og mye hardt arbeid ligger foran oss. Men det er nødvendig å få en slutt på ISILs fantasier om et kalifat, og ødelegge gruppens evner til å utføre terrorangrep mot USA, mot våre allierte og våre partnere, sier han videre, og bruker et annet navn på ekstremistgruppen.

Syrias demokratiske styrker er dominert av de kurdiske YPG-militsen. Tyrkia ser på YPG som en syrisk gren av PKK-geriljaen, som står både på deres, EUs og USAs liste over terroristorganisasjoner.

Men en kilde i en USA-ledede koalisjonen understreker søndag at USA vil være i «tett kontakt» med Tyrkia under hele Raqqa-offensiven.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har tidligere gjort det klart at tyrkerne ikke vil akseptere at kurderne spiller noen rolle i frigjøringen av Raqqa.

Avviser tyrkisk rolle

Tyrkias forsvarsminister antydet i forrige uke at tyrkiske styrker derimot kan bistå i stormløpet mot Raqqa, noe SDF tvert avviser.

Opprørerne hevdet søndag at USA og Tyrkia nå er enige om at Tyrkia og opprørere alliert med dem, ikke skal spille noen rolle under stormløpet mot Raqqa.

– Det er vårt håp at den tyrkiske stat ikke vil blande seg inn i Syrias indre anliggender. Raqqa vil bli frigjort av sine egne sønner, sa en opprørsleder søndag.

Offensiven mot Raqqa kommer samtidig med at irakiske regjeringsstyrker forsøker å drive IS ut av storbyen Mosul.

Den offensiven ble innledet 17. oktober, men regjeringsstyrkene har møtt langt sterke motstand enn forventet og har foreløpig bare så vidt krysset bygrensen. (©NTB)