Haaretz: Meldinger om nytt kjemisk angrep i Syria

Det blir meldt om et nytt kjemisk angrep mot en landsby nord i den syriske provinsen Hama, ifølge den israelske avisen Haaretz.

Angrepet er ikke bekreftet, men uverifiserte bilder viser en gul røyksky over området som skal være angrepet.

Haaretz viser til flere ulike kilder. Den tyske journalisten Julian Röpcke skriver i en Twitter-melding at det er sluppet flere tønnebomber med klor over landsbyen Lataminah.

Les også: Abdel-Hameed mistet tvillingene sine i angrepet

Landsbyen ligger like sør for Khan Sheikhoun, der over 80 mennesker skal ha mistet livet etter å ha pustet inn giftig gass tirsdag. Blant dem var 30 barn, ifølge eksilgruppen SOHR. I tillegg er mange hundre mennesker skadd etter angrepet.

Anklager Assad-regimet

Tyrkia og flere vestlige land anklager Assad-regimet for å stå bak tirsdagens. Det syriske regimet avviser påstandene, til tross for at det er bekreftet at flyene deres bombet samme dag.

Torsdag opplyste Tyrkias justisminister at resultatene fra obduksjonen av ofrene slår fast at det ble brukt kjemiske våpen i angrepet.

De internasjonale fordømmelsene har vært massive. Onsdag var FNs sikkerhetsråd samlet til hastemøte om massakren. FN og EU har uttalt at det er for tidlig å slå fast hvem som sto bak angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun, og hvilke kjemiske våpen som eventuelt ble benyttet. Ofrene hadde symptomer som pustebesvær, små pupiller, fråde rundt munnen og svært høy puls.