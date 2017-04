Gassofferet Abed om våpen-påstander: – Det er løgn

REYHANLI (VG) Abed Kontars øyne svir og hodet verker, og han våger ikke sove. Han er overbevist om at Syria og Russland lyver om gassangrepet.

Ved sykehuset i den tyrkiske småbyen Reyhanli, helt på grensen til Syria, kommer syriske flyktninger for å få kontakt med pasienter som får behandling her, etter gassangrepet i Khan Sheikhoun i Idlib-regionen, der minst 86 mennesker skal ha blitt drept.

Da syriske Mofeeda får øye på nevøen sin, Abed Kontar, trekker hun 21-åringen tett inntil seg, og takker gud for at han lever.

– Hun er som en mor for meg. Det betyr mye at hun kom hit, forklarer Abed til VG, utenfor sykehusporten.

GJENSYN: Slektninger av Abed Kontar (til venstre) har kommet for å besøke ham ved sykehuset i den tyrkiske byen Reyhanli. 21-åringen pustet inn giftig gass fra angrepet som kostet 86 mennesker livet. Foto: NILAS JOHNSEN/VG

VG får ikke tillatelse til å snakke med pasienter eller slektninger inne på sykehusets område, det har bare det statlige nyhetsbyrået Aanadolu fått tilgang til. Men den unge frilansfotografen, som blant annet har tatt bilder for nyhetsbyrået Reuters i opprørskontrollerte Idlib, kommer ut for å treffe oss.

Via et videoklipp tatt dagen etter gassangrepet, fortalte Abed til VG om hvordan han selv pustet inn giftig gass da han rykket ut til åstedet. Nå er han blitt overført til Tyrkia for å få mer behandling.

– Etter behandling ved sykehuset i Idlib følte jeg meg først bedre, så jeg dro hjem til Jabal Al Zawia. Utover kvelden ble jeg dårligere igjen. Jeg begynte å miste følelsen i hendene og i kinnene, og jeg ble fraktet hit til Tyrkia i ambulanse.

Først ble han vasket for å unngå spredning av kjemikalier, så har Abed fått oksygen, drypp og medisinering. Nå er følelsen tilbake i hendene og ansiktet, men smertene i øynene og hodet er blitt verre.

– Jeg er veldig redd, og jeg har ikke sovet på tre netter. Det gjør vondt å lukke øynene, og jeg klarer ikke å fokusere på det som er nærme. Jeg frykter at synet mitt kan være skadet for alltid.

Angrepet fordømt

Angrepet har ført til kraftig fordømmelse i FN mot Syria og Russland, Assad-regimets allierte. USA har brukt særdeles harde ordelag, og USA-president Donald Trump sier angrepet har fått ham til å endre syn på president Bashar al-Assads styre.

Men Syria nekter for å stå bak, og det russiske forsvarsministeriet hever at kjemikaliene ble spredt da et av opprørernes våpenlagre i utkanten av byen ble truffet under angrepet.

Talsmann for Kreml, Dmitrij Peskov, kaller angrepet en «uhyrlig forbrytelse», men mener USA trekker forhastede konklusjoner om hvem som står bak.

Det Syria og Russland indikerer er at opprørerne selv står bak, og det skaper hoderysting fra Abed, som ble vitne til det som skjedde.

– Det er bare løgn. For det første er jeg sikker på at det ikke finnes fabrikker som lager kjemiske våpen i Idlib, og for det andre stemmer det ikke med det jeg selv ble vitne til, sier Abed, som understreker at han selv ikke tilhører noen av de væpnede gruppene i Idlib, og kun er en medieaktivist.

– Jeg så nedslaget fra en av rakettene, og det var midt i gaten, ikke i noen fabrikk. Det var ikke noe stort hull, men rundt var det helt sort. Da jeg stod der og tok bilder kjente jeg en rar lukt, og så merket jeg effekten av gassen.

VONDT I ØYNENE: Abed frykter at synet hans kan være svekket for alltid etter gassangrepet. Foto: NILAS JOHNSEN/VG

Han tror ikke gassen er klor, for han har dekket angrep med klorgass tidligere. Han tror det må være en nervegass, kanskje sarin, som er nevnt som en mulig forklaring.

– Syriske sivile dør i bombe- og rakettangrep uten at Assad-regimet innrømmer å stå bak, sier Abed.

– Når det er bomber og raketter er folk enten døde eller fraktes vekk som sårede og får behanlding. Denne gangen tok det lang tid før man kjente effekten. Vi måtte se på mens små barn sakte døde.

NEDSLAGET: Abed Razaq Khalilel fra myndighetene i opprørskontrollerte Idlib forteller at han har sjekket nesdlagsfeltet, og at det er midt i gaten, ikke i noe bygg. Foto: Abed Razaq Khalil

Abed Razaq Khalil i helsemyndighetene i opprørskontrollerte Idlib forteller, via telefon til VGs tolk, at han har dratt til landsbyen Khan Sheikhoun for å sjekke nesdlagsfeltet:

– Det er midt i gaten, og ikke i nærheten av noe bygg. Vi har tatt prøver som vi skal få undersøkt av internasjonale organisasjoner, sier Khalil til VG.

PS: Tyrkia sier funn i området viser at ingen våpenfabrikk ble truffet, mens de foreløpige obduksjonene beviser at det ble brukt kjemiske våpen.