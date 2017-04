Gassoffer om USAs angrep: – Gud straffer Assad

HATAY (VG) Moustafa Az Kour er fortsatt sterkt preget av gassangrepet som nesten kostet ham livet. Han hyller USAs angrep på Assad-regimet som en «straff fra gud».

39-åringens hender er fortsatt sorte etter at han var blant dem som forsøkte å redde rammede vekk fra det som skal ha et gassangrepet i Khan Sheikhoun i Idlib-regionen, der minst 86 mennesker skal ha blitt drept.

– Jeg hørte nedslaget fra raketten, og ble redd for at søsteren min var rammet. Da jeg kom dit var det et hull midt i veien, som var sort rundt. Mange mennesker slet med at de ikke fikk puste, og jeg ville hjelpe dem, forteller Moustafa.

– Men jeg besvimte selv og det neste jeg husker er at jeg våknet her med smerter i hodet og øynene, fortsetter han da VG treffer ham på distriktssykehuset i grenseregionen Hatay.

Han er på bedringens vei, og regner med å kunne bli utskrevet i løpet av noen dager og bli sendt hjem til Syria. Tyrkia har behandlet 30 pasieneter, og med unntak av Moustafa og fem pasienter som fortsatt er så dårlige at de i karantene, er alle sendt hjem.

Moustafa har en klar mening om det voldsomme USA-angrepet på en av Assad-regimets flybaser:

– Det er en straff fra gud mot Assad for det han gjorde mot oss. Nå håper jeg dette betyr slutten på Assad, sier Moustafa.

– Men jeg er bare en vanlig arbeider, og er mest av alt bekymret for familien min, ikke med på å føre noen krig, fortsetter han.

Jublet for angrep



I grensebyen Reyhanli i Hatay-distriktet bor det tusenvis av syriske flyktninger, og blant mange av dem råder følelsen av at det amerikanske angrepet er en rettferdig hevn mot Assad-regimet.

– Jeg gråt da jeg så bildene av de døde barna etter gassangrepet, og jublet da jeg hørte at USA angriper Assads flybase, forteller Fatime Husein (44), som flyktet fra Hama i fjor sammen med hennes manns andre kone, Afaf Amouri (30).

FLYKTNINGFAMILIE: Fatime Husein (44), som flyktet fra Hama i fjor sammen med hennes manns andre kone Afaf Amouri (30). Til sammen har de to kvinnene ni barn, to av døtrene har en medfødt funksjonshemming.

Til sammen har de to kvinnene ni barn. Begge har mistet mange slektninger i borgerkrigen i Syria.

– Dette er Guds hevn mot Assad for alle de uskyldige livene han har tatt, sier Fatime.

Det syriske aktivistparet Lina Shamy og Yusuf Mousa håper USAs angrep betyr slutten for Assad-regimet. De to bodde i Øst-Aleppo helt til slutten av beleiringen. Hun som medieaktivist for opprørerne, og han mot slutten som kriger.

– Militærbasen som er angrepet sendte daglig ut fly som bombet syriske sivile hver dag. Vi er glade for alle aksjoner som bidrar til å svekke Assad-regimet, sier Lina til VG.

– Da vi først hørte den skarpe amerikanske reaksjonen på gassangrepet, var det et ekko fra Obama, som var fordømmende, men ikke fulgte opp, sier Yusuf til VG.

AKTIVISTER: Lina Shamy og ektemannen Yusuf Mousa er åpne på at de er tilknyttet Free Syrian Army (FSA), og selv om de primært er medieaktivister kaller deg selv for revolusjonære.

Derfor kom nyheten om det amerikanske angrepet som en stor overraskelse på dem. De to er åpne på at de er tilknyttet Free Syrian Army. De avviser å ha bånd til fryktede Al-Nusra.

– Vi anser oss selv som revolusjonære i kampen mot Assad-diktaturet, og slik vi ser det jobber Al-Nusra mot revolusjonen, sier Yusuf.

Lave forventninger



Paret har flyktet fra Aleppo og er nå bosatt i tyrkiske Gaziantep, men VG treffer dem i Reyhanli, nær den tyrkiske grensen.

– Trump sier at han er fleksibel i sin politikk, og for veldig kort siden mente han jo at det ikke var nødvendig å fjerne Assad. Derfor forventer vi ikke noe, sier Lina.

– Slik vi ser det har regimet egentlig falt for lenge siden, men det støttes opp av Russland, Iran og Hizbollah. Og indirekte av at Vesten ikke har grepet inn, fortsetter hun.

Hun påpeker at USA har utført tusenvis av luftangrep mot mål i Syria, men at dette var det første mot regimet.

BEKYMRET: Den syriske fredsaktivisten Mahmoud Bitar mener USAs inngripen bare vil gjøre det enda vanskeligere å komme frem til en fredelig løsning på borgerkrigen i Syria.

For fredsaktivisten Mahmoud Bitar, som VG treffer i Hatay, er USAs inngripen uvelkommen:

– I Idlib danser de nok av glede i gatene. Dette var hevnen de håpet på og ødeleggelsen av Shayrat-basen vil gjøre det vanskeligere for syriske regimefly å angripe Idlib, sier Mahmoud.