Gassangrepet: Tyrkia avviser påstand om kjemisk våpenfabrikk

HATAY (VG) Tyrkia etterforsker gassangrepet i Syria, og avviser den russiske forklaringen om at det kan skyldes en kjemisk våpenfabrikk som ble truffet.

Tyrkiske militærkilder forklarer følgende om gassangrepet i Khan Sheikhoun i Idlib-regionen, der minst 86 mennesker skal ha blitt drept:

** Klokken 06.30 kom i alt fem angrep utført av to syriske SU-22 fly mot den opprørskontrollerte landsbyen.

** Området som ble truffet av utelukkende et boligområde. Ingen lagre av kjemikalier er blitt funnet.

Det utelukker forklaringen som Syrias russiske allierte har gitt, om at kjemikaliene ble spredt da et av opprørernes våpenlagre i utkanten av byen ble truffet under angrepet.

Lageret skal inneholdt kjemiske våpen som skulle sendes til Irak, ifølge påstanden. Men ifølge den tyrkiske storavisen Hürriyet, avviser tyrkiske kilder dette.

Konflikt med Russland



Tyrkia og Russland var avgjørende for den skjøre våpenhvilen mellom regimet og opprørerne i Syria, og selv om de to landene støtter hver sin side i konflikten, har forholdet dem imellom vært godt det siste året.

Nå advarer Tyrkia Russland om at angrepet kan velte våpenhvilen, i en skriftlig uttalelse sendt til VG gjør presidenttalsmann Ibrahim Kalin det klart at Tyrkia-president Recep Tayyip Erdogan har ringt sin russiske motpart Vladimir Putin og kritisert hendelsen i sterke ordelag.

– Assad-regimet massakrerer sivile, bryter våpenhvilen og ødelegger for muligheten til å finne en politisk løsning, sier Kalin.

Tyrkia har tatt imot 30 pasienter med alvorlige skader, som behandles ved det statlige sykehuset i Reyhanli, som ligger helt på grensen til Syria. Tre av disse var så alvorlig skadet at de har mistet livet, opplyser den tyrkiske helseministeren Recep Akdağ.

Fare for spredning



Visestatsminister Veysi Kaynak forklarer at faren for spredningen av kjemikalier gjør det vanskelig å behandle pasientene, som legges rett i karantene.

– De tekniske forholdene er utfordrende for å unngå spredning og for å gi dem behandling. Tre har omkommet, og jeg har bedt om at disse obduseres, sier Kaynak.

Verdens helseorganisasjon (WHO) skal være til stede ved en eller flere av disse obduksjonene, som kan gi svar på hva slags gass som ble brukt. Overlevende har fortalt om hvordan gassen angriper nervene.

Kjente lukten



Blant dem som ble hardt rammet i angrepet, var Abdel Hameed Alyousef, som mistet kona, to barn og en rekke slektninger, skriver NTB. Onsdag ankom han nabolandet Libanon, sittende i forsetet på en minibuss med de to døde tvillingene sine på fanget.

– Jeg var rett ved siden av dem og bar dem ut av huset, sammen med moren, forteller 29-åringen.

– Til å begynne med var de ved bevissthet, men etter 10 minutter kunne vi kjenne lukten, forteller han.

De to babyene og Alyousefs kone Dalal Ahmed ble raskt syke. I all hast tok han dem med til helsepersonell og trodde at de ville komme til hektene igjen, før han gikk for å lete etter resten av familien. Han fant de to brødrene sine, to nevøer, en niese, naboer og venner døde.

– Jeg kunne ikke redde dem, de er alle døde nå, forteller han.

Først senere fikk han vite at også kona og tvillingene var døde.