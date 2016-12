FN fortviler over evakueringsstans i Aleppo

FN trygler om at alle barn må få slippe ut av Øst-Aleppo. Hvis ikke, kan de dø, frykter UNICEFs sjef. Evakueringene har stanset opp, men fortsatt er tusenvis av mennesker igjen i ruinene i iskaldt vær.

– Vi er ekstremt bekymret for deres skjebne. Hvis disse barna ikke blir evakuert raskt, vil de kunne dø, sier UNICEFs toppsjef Anthony Lake.

Også FNs generalsekretær Ban Ki-moon ber partene gjenoppta evakueringene.

– Aleppo er nå et synonym for helvete, sa Ban da han fredag holdt sin siste pressekonferanse før han går av som FNs toppsjef ved årsskiftet.

Temperaturen nærmer seg frysepunktet i Øst-Aleppo. Flere tusen mennesker lever i ruinene av bydelene som er bombet de siste månedene.

FULLE BUSSER: Når setene er fulle setter folk seg på gulvene. Denne jenta fikk plass på fanget. Foto: REUTERS/Abdalrhman Ismail

Hjelpeorganisasjoner fikk fredag beskjed om å forlate evakueringsområdet, uvisst av hvilken grunn.

FN anslår at over 50.000 sivile fortsatt er igjen i den østlige delen av Aleppo der opprørerne tidligere denne uka måtte gi opp kampen mot regimet og dets allierte.

Forklaringen på at evakueringene stanset opp, finnes etter alt å dømme i Idlib-provinsen, der opprørere skal ha hindret evakuering av sårede fra to landsbyer de har beleiret i lang tid. Det er Iran som skal ha stilt krav om at sårede blir evakuert fra de sjiamuslimske landsbyene Foua og Kefraya i bytte mot evakueringen fra Aleppo.

Om lag 20.000 mennesker anslås å bo i landsbyene, deriblant 7.000 barn.

– Operasjonen er innstilt på grunn av Foua og Kefraya. Opprørerne lar ikke folk slippe ut derfra, sier en syrisk parlamentariker, Feras Shehabi, til nyhetsbyrået DPA.

RUINER: Det er nesten bare ruiner igjen av Øst-Aleppo. Her står en av soldatene fra Syria's president Bashar al-Assads styrker, ved en av de bombede bygningene i Aleppo's Salaheddine distrikt. Foto: REUTERS/Omar Sanadiki

En syrisk opprører sier til Reuters at det er jihadistgruppa Jabhat Fateh al-Sham,

Fakta om evakueringen av Øst-Aleppo * I november innledet regjeringsstyrkene med russisk militærstøtte sin offensiv for å gjenerobre Øst-Aleppo fra opprørerne. * Tirsdag ble det inngått en våpenhvileavtale mellom partene og en plan for evakuering av sivile og opprørere fra opprørernes siste enklave i Aleppo. * Våpenhvilen ble brutt onsdag, og regjeringshæren gjenopptok beskytningen av opprørsenklaven. * Torsdag ble det inngått en ny avtale om evakuering av opprørere og sivile fra Øst-Aleppo. * Evakueringen begynte samme dag ved hjelp av 88 grønne busser og 50 ambulanser som kjørte ut gjennom en 6,8 kilometer lang korridor voktet av syriske regjeringsstyrker og overvåket av russiske styrker. * 4.000 personer var fredag evakuert fra bydelene, ifølge Røde Kors. Ifølge det russiske forsvarsdepartementet var over 8.000 blitt evakuert, deriblant 3.000 opprørere. * FN anslo tirsdag at det var 50.000 sivile og 1.500 opprørskrigere igjen i Øst-Aleppo. (Kilde: Ritzau, NTB)

tidligere kjent som Nusrafronten, som har sagt nei til evakueringen, mens andre opprørere har gått med på kravet.

Russland meldte tidligere fredag at evakueringen av opprørere fra Aleppo var fullført, og at den syriske hæren var i ferd med å renske ut de siste opprørskrigerne som gjorde motstand.

– Den syriske hærens operasjon for å frigjøre de opprørskontrollerte nabolagene i det østlige Aleppo er sluttført. Syriske regjeringsstyrker eliminerer ekstremistenes siste motstandslommer, het det videre.

Mens myndighetene i Moskva har kunngjort at det ikke er noen kvinner eller barn igjen i den utbombede byen, bedyrer en syrisk general at evakueringen bare er innstilt, ikke fullført. Også Tyrkia avviser at evakueringen av Aleppo er over.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder også at «radikale og uforsonlige gjenger» skyter på syriske soldater i Øst-Aleppo.

Men meldingen står i kontrast til meldingen fra en AFP-korrespondent om at situasjonen tilsynelatende er rolig.

Før evakueringen stanset, strømmet folk i Øst-Aleppo til de grønne bussene og ambulansene som skulle frakte dem vestover mot andre opprørskontrollerte områder.

FRA ØST TIL VEST: Evakuerte fra opprørskontrollerte Øst-Aleppo ankommer den vestlige delen av Aleppo. FOTO: REUTERS/Ammar Abdullah

– Når setene er fulle, setter folk seg på gulvet. Det virker som mange anser dette for sin siste sjanse til å komme seg ut, forteller en av nyhetsbyrået AFPs korrespondenter.

I støvet på et av de skitne bussvinduene har noen skrevet «En dag skal vi komme tilbake» med fingeren.

De som kommer ut av de beleirede områdene, bærer preg av å ha levd i en krigssone de siste månedene.

– De er veldig engstelige. De har vært utsatt for en beleiring siden juli, sier Elizabeth Hoff, som leder Verdens helseorganisasjons (WHO) arbeid i Syria, til NRK.

– Folk bor i ruiner. Det er like kaldt her som i Norge. De trenger husly, vann og medisiner, sier Hoff.

President Barack Obama innrømmer i sin siste pressekonferanse at det vanskeligste for ham har vært Syria-konflikten.

– Verden står samlet i avsky over de grusomme angrepene på Aleppo, sa Obama.

– Selv om han kanskje kan oppnå en taktisk seier, så kan ikke Assad slakte seg fram til legitimitet, sa Obama.

Han tok samtidig til orde for at en uavhengig observatørstyrke må settes inn i Aleppo for å overvåke evakueringen av sivile fra den krigsherjede byen.