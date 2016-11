FN: 16.000 har flyktet fra Øst-Aleppo

Ifølge FN har 16.000 sivile flyktet fra Øst-Aleppo. Situasjonen i byen er skremmende, uttaler organisasjonen ifølge AFP.

Samtidig har Frankrike bedt FNs sikkerhetsråd holde et hastemøte om situasjonen i den krigsherjede storbyen.

Bakgrunn: Syriske regimestyrker har tatt over flere bydeler i det opprørskontrollerte området

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) tok regjeringsstyrkene i helgen kontroll over hele seks opprørskontrollerte bydeler i det østlige Aleppo. Situasjonen for de sivile i byen omtales som verre enn noen gang tidligere.

Aleppo har vært delt i to siden 2012. Regjeringsstyrkene har kontrollert vestsiden, mens opprørerne har hatt kontroll øst i byen. Rundt en kvart million mennesker antas å fortsatt være igjen i Øst-Aleppo.

Offensiven til regjeringsstyrkene har enorme konsekvenser for sivilbefolkningen, fortalte Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen og FNs spesialrådgiver for Syria, til VG i går.

– Hele området er tett befolket og det mest alvorlige er ikke at det er slutt på maten i Øst-Aleppo, men at helsetjenestene stort sett har sluttet å fungere. De siste seks hospitalene ble alle truffet før denne siste offensiven, sa Egeland.

