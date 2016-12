Flyktningfamilie fra Aleppo: – Vesten er medskyldig

KILIS (VG) Vesten har lukket øynene mens sivile er blitt slaktet i Aleppo, sier Nafisah (33). Nå frykter hun at brødrene hennes blir drept som hevn av Assad-regimet.

Zakria Chrir (50) og kona Nafisah (33) fra Øst-Aleppo samler sine fire barn rundt seg, og setter seg tett inntil vedovnen. I den tyrkiske grensebyen Kilis, i et hus der veggene ikke har ett eneste bilde som minner dem om hvor de har flyktet fra, er de trygge, men nedbrutte.

– Når Øst-Aleppo faller og de siste tvinges til å overgi seg venter det bare én ting: Hevn. Assad-regimet vil ikke la noen unnslippe og mistenker alle, sier Zakria.

Det har Nafisahs familie allerede fått oppleve: Hennes tante og onkel og deres fire barn lot seg evakuere for fire uker siden. Da skjedde dette:

– De ble stoppet på bussen ut av Aleppo og beskyldt for å ha familie som kjempet i Free Syrian Army (FSA). Det er sant at min onkel har slektninger der, men selv var han en gammel mann med diabetes, som aldri hadde deltatt i kamphandlinger, forteller Nafisah.

– De ble tatt med til avhør, og etter det har ingen klart å få kontakt med dem. En hel familie med sivile på vei ut av Aleppo, nå er de borte, fortsetter hun.

Familiehjemmet bombet



Nafisah har fire brødre og sine gamle foreldre i det lille som er igjen av de opprørskontrollerte områdene av Aleppo.

– Huset jeg vokste opp i ble bombet for tre uker siden. Den ene broren min fortalte meg om det, og da visste han ikke om noen hadde overlevd. Nå har jeg mistet kontakt med ham også.

– Dersom noen av brødrene mine lever, så frykter jeg at de vil bli drept. For dem som overlever i Aleppo, venter bare minnene om de døde.

DETTE FLYKTET DE FRA: Syriske familier på vei ut av Øst-Aleppo i slutten av november. Foto: Abdalrhman Ismail , Reuters

Zakria har en onkel og to fettere i Øst-Aleppo. Han hørte sist fra dem for to dager siden via meldingstjenesten WhatsApp. Da skulle de la seg evakuere. Nå får han ikke svar fra dem.

Lik i gatene



– Vi hørte fra en tidligere nabo som fortalte at det ligger lik i ruinene, og at gatehunder har begynt å spise på de døde. Kan du forestille deg noe slikt? De døde blir ikke en gang begravet, sier Zakria opphisset.

– Assad er som keiser Nero som satte Roma i brann, han dreper sitt eget folk. Russland har gjort en pakt med djevelen. Men hva har Vesten gjort? Dere har stått og sett på, fortsetter han.

Ekteparet understreker at de ikke har noe imot befolkningen i vestlige land, men at det er den politiske ledelsen som har sviktet syrerne.

– Vesten er medskyldig, for dere har lukket øynene mens Aleppo ble slaktet. Dere prater hele tiden om menneskerettigheter og frihet, men i fem år har dere ikke gjort noenting for å gripe inn, sier Nafisah.

NYTT HÅP: Ettåringen Omaiya er født i Tyrkia, og har gitt familien nytt håp i en ellers tung tilværelse. Foto: Nilas Johnsen/VG

Zakria spør VG hvordan et nær samlet FN kunne fordømme angrepene, mens det likevel fikk fortsette. I stillheten som oppstår svarer kona:

– Det er fordi FN er en avskyelig og latterlig organisasjon som bare hjelper de sterke med å bli enda sterkere, sier hun.

– Vi har mye sinne mot opprørerne også, de brakte krigen og sivile ble på en måte fanget i Øst-Aleppo. Men de kjempet mot en diktator, og de grusomhetene regjeringshæren har gjort er så vanvittige at det ikke går an å sammeligne partene, sier Zakria.

Midt i all smerten og det oppsamlede raseriet, har de fått en god nyhet. Nafisahs søster har klart å rømme fra Syria, og har kommet seg til den tyrkiske storbyen Istanbul.

– Jeg kunne ikke tro det da hun ringte. Nå skal vi snart treffes igjen. Jeg har ikke sett henne på fire år.