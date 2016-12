Evakueringen og våpenhvilen kollapser: – Nye flyangrep i Aleppo

KILIS/OSLO (VG) Evakueringen av sivile og opprørere fra de beleirede områdene i Aleppo er utsatt på ubestemt tid. Flyangrep har startet igjen.

Bussene sto klare. Sivilbefolkning, hjelpearbeider og opprørere hadde pakket, og ventet på å evakuere.

Likevel: Evakueringen startet aldri onsdag morgen.

VG befinner seg nå i den tyrkiske grensebyen Kilis. Via VGs tolk har en opprørsleder tilknyttet den mer sekulære væpnede gruppen «Den frie syriske hær» i Aleppo snakket med VG..

Han sier onsdag ettermiddag at de har fått høre fra russisk side at de ikke står bak de nye angrepene, men at Russland og Iran er uenige om avtalen som ble inngått.

– Det er iranske militser som ødelegger for fredsavtalen. Russerne har lovet oss at de vil holde avtalen. Foreløpig ønsker vi å overholde våpenhvilen, sier opprørslederen til VG.

Klokken 12 fikk vi også kontakt med Ammar al-Selmo, lokal leder for nobelpris-nominerte redningsorganisasjonen «De hvite hjelmene».

– Etter en stille natt ventet vi på bussene for å evakuere, men iransk-støttede militser stopper alt. Akkurat nå er det kraftige angrep her, sier han i en lydmelding.

Som en referanse til hvor kompleks regime-siden nå er, skrev han samtidig på Facebook: Hvem skal vi forhandle med? Iran? Assad-regimet? Irakisk militser? Hizbollah-militsen? Afghansk milist?

FLYKTER: Mennesker forlater opprørskontrollerte områder tidlig onsdag. Foto: Karam Al-masri , AFP

Situasjonen har eskalert raskt til det verre onsdag. Dette er siste nytt:

* Ved 12-tiden rapporteres det om nye flyangrep mot opprørsenklaven nå. Flere tusen innbyggere skal fortsatt befinne seg der.



* Minst sju mennesker er drept i et rakettangrep mot regimekontrollerte deler av Aleppo, melder statlig syrisk TV. Rakettene ble skutt fra opprørskontrollerte deler av byen og slo ned i bydelen Bustan al-Qasr onsdag, heter det i meldingen fra syrisk TV.

* Russland bekrefter at syriske regjeringsstyrker avfyrer granater mot opprørsmål, men hevder at dette er et svar på angrep fra opprørernes side.

* Nyhetsbyrået AP melder at bussene som skulle frakte sivile og opprørere ut av Aleppo, har kjørt tilbake til sin base, noe som siganliserer at våpenhvilen har brutt sammen.

The Guardian skriver det rett ut: Iran-støttet milits blokkerer evakueringen.

VENTER: Busser sto onsdag morgen klare til å evakuere sivilbefolkningen og opprørere ut av Aleppo. Men bussene er ennå ikke tatt i bruk. Foto: George Ourfalian , AFP

Venter på evakuering



Monther Etaky, en innbygger, venter på evakuering.

– Vi venter på at avtalen skal gå i havn, men det ser ikke ut til at iranerne vil la det skje, sier han til VG i en lydmelding ved 09.30-tiden.

Han sier at det er angrep relativt nære der han befinner seg nå.

Evakueringen skulle etter planen ha begynt i 5-tiden onsdag morgen, men først en drøy time senere kjørte nærmere 20 grønne busser inn i de tidligere opprørskontrollerte områdene, skriver NTB.

Forvinner eller hindres i å flykte

Det har den siste uken kommet meldinger om at flere hundre personer skal ha forsvunnet sporløst etter å ha flyktet inn i regimets områder fra Øst-Aleppo. Utallige syrere har blitt torturert og forsvunnet i syriske fengsler de siste fem årene. Derfor er det mange sivile som ikke tør å forlate den beleirede delen av byen.

Samtidig skal væpnede opprørere ha nektet flere innbyggere i å flykte ut av beleiringen, slik at angrepene mot dem skal bli mindre intense.

På regimets side kjemper iranere, irakere og militskrigere fra Libanon og Afghanistan. På opprørernes side kjemper islamister, mer sekulære vestligstøttede krigere, men også ekstremister i al-Qaida-tilknyttede grupper.