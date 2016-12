Erna Solberg om Aleppo: Det er rett og slett vondt å se på

Statsminister Erna Solberg (H) sier at det henger et stort ansvar på Russland og andre land som støtter Assad-regimet, for å hindre en enda større humanitær katastrofe i Aleppo.

– Det gjør rett og slett vondt å se på, sier statsministeren til VG.

– Det som skjer nå er ekstremt. Dette er store brudd på reglene som gjelder krig, sier hun, idet flyangrepene mot den syriske storbyen er tatt opp igjen onsdag ettermiddag.

Erna Solberg peker nå rett på lederskapet i Russland, som hun holder ansvarlig for at FNs verktøy for å gripe inn i en krig, er satt sjakk matt:

Fungerer ikke

– Det er et veto-land i FN som bidrar til at dette kan skje. Det setter den internasjonale mekanismen for å hindre slike katastrofer på siden, sa Solberg på sin halvårlige pressekonferanse onsdag formiddag.

– Verdenssamfunnet står maktesløs overfor det som skjer i Aleppo. Det viser at den internasjonale rettsorden ikke fungerer. Det hviler et stort ansvar på Russland og de landene som støtter Assad-regimet, for å sikre at dette ikke blir en full humanitær katastrofe som vi nå ser konturene av. Vi har tidligere påpekt brudd på folkeretten i Aleppo og i beleiringen av andre byer, fortsatte hun.

– Kunne den USA-ledede koalisjonen grepet inn og forhindret grusomhetene som skjer nå?

Kunne fått mandat



– Vi deltar ikke, og skal ikke delta, i borgerkrigen i Syria. Koalisjonen har et mandat mot IS, men i borgerkrigen har vi ingen rolle. Vi har heller ikke noe mandat for å delta i en borgerkrig. Det kunne man ha gjort hvis FNs sikkerhetsråd hadde gitt det mandatet. Det kunne i alle fall ha presset Assad og andre til å stoppe krigshandlingene på et tidligere tidspunkt, sier hun.

– Men nå har vi med en vetomakt som har tatt stilling å gjøre, og som bidrar på Assads side. De må ta et medansvar for handlingene i Aleppo, legger Solberg til.

– Vil det være mulig å stille enkeltpersoner i Russland til ansvar for det du angir som krigsforbrytelser?

– Det vil være et spørsmål om hva slags signaler som kan dokumenteres. Men bakkestyrkedelen av denne krigen gjennomføres åpenbart av Assads soldater, sier Solberg.