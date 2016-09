En manns kamp mot IS - fortalt fra frontlinjen

Med sin egen mobil dokumenterer opprørskrigeren Mohamad Atareb (20) kampen mot IS i det nordlige Syria.

Han hiver etter pusten, i skjul bak en murvegg med andre væpnede menn, mens han hører kulene treffe rundt seg. 20-åringen holder opp telefonen for å filme:

– Som du kan høre og se er kampene mellom heltene i Den frie syriske arme og terroristene i IS på sitt hardeste. Vi kommer. Be for oss, brødre! sier han.

Noen uker tidligere:

Da den tyrkiske hæren krysset grensen inn til Syria den 24. august, hadde de med seg Atareb og flere tusen andre syriske opprørere, mer eller mindre tilknyttet Den frie syriske arme (FSA).

KRIGEN I BILDER: Som andre i starten av 20-årene, liker Mohamad Atareb selfies. Her med sovende kamerater, tyrkiske soldater og i byer der IS styrte for kort tid siden. Foto: Privat

Den tyrkiske invasjonshærens første mål var å drive IS ut av grensebyen Jarablus, og hindre terrorgruppen i å holde noe område langs grensen til Tyrkia.

Angrepet lyktes, og IS flyktet. Atareb, den tyrkiske hæren og FSA fortsatte kampen innover i nordlige Syria.

– Jeg virkelig hater IS og jeg hater alle som støtter dem, sier 20-åringen til VG.

De siste ukene har VG vært i daglig kontakt med Atareb, og han har sendt over bilder og videoklipp fra kampene som du kan se øverst i denne saken.

Å kjempe mot IS er ikke Tyrkias eneste mål i Syria. For dem er det vel så viktig å stoppe væpnede kurdiske grupper, som har hatt stor fremgang i kampen mot IS det siste året. Tyrkia ser de vestligstøttede kurdiske opprørerne som terrorister og som en trussel på linje med IS.

Se hvor Atareb er i krig sammen med tyrkiske tropper. Artikkelen fortsetter under grafikken.

IS-tenåringer



Intervjuene med Mohamad Atareb gir både innblikk i hvem IS-krigere som kjemper i frontlinjen i nordlige Syria er, men også hvilket fokus tyrkerne har:

– Vårt fokus som syriske opprørere er å bekjempe og fjerne IS, men det er også tydelig at den tyrkiske hæren har som mål å knuse kurdernes drøm om en samlet kurdisk region nord i Syria.

– Hvordan vil du beskrive IS-krigerne dere er i kamp med?

– De fleste IS-krigerne vi møter nå er tenåringer under 18 år. De er lokale krigere fra Syria. Fremmedkrigerne ser ut til å rømme før de møter døden.

Våpen, penger og mat fra Tyrkia



– Hvordan vil du beskrive en vanlig dag for deg som opprørskriger?

– Vi våkner opp tidlig hver dag for å forberede oss til det neste oppdraget og det neste slaget. Vennene mine og jeg trenger ikke noe komfort. Faktisk er det sånn at vi gjør oss ferdig med kampene mot IS på formiddagen, og på ettermiddagen vokter vi frontlinjen mot de kurdiske krigerne i SDF (Syrian Democratic Forces). Målet er alltid å beskytte våre folk.

– Hvordan støtter Tyrkia din gruppe, rent konkret?

– Tyrkia gir oss både militær og finansiell støtte, men de gir oss også den maten vi trenger for å operere som krigere. I tillegg rydder Tyrkia veien foran oss med luftangrep, mineryddere og tanks.

LANG ERFARING: Den syriske 20-åringen har vært i væpnet kamp i nordlige Syria siden han var 17 år. Men i dagene før den tyrkiske invasjonen, hadde han oppholdt seg over grensen, inne i Tyrkia. Her ser du Atareb med tyrkiske soldater. Foto: Privat

Rykker fremover



Kontakten med opprørskrigeren VG kom i kontakt med Mohamad for omlag to uker siden. Det var den syriske medieaktivisten Hussein Akoush (Twitter:HuSiNAk94), som har vokst opp med Mohamad, som satte VG i kontakt med ham. Siden har VG og Mohamad kommunisert daglig over telefon, Facebook-chat og chat-applikasjonen Whatsapp. Han har sendt en rekke bilder og videoer fra den militære offensiven. Videoene fra kampsituasjonene har han sendt på eget initiativ, og er ikke filmet på oppfordring av VG.

Mohamad Atareb er fra landsbyen Atareb, vest for Aleppo i nordlige Syria, og var høyskolestudent før opprøret startet. Men som tusenvis av unge menn i Syria i 2011 og 2012, ble han mer og mer forbannet over regimets brutalitet.

Han mente det eneste rette var å delta i den væpnede kampen mot regimet til den syriske presidenten Bashar al-Assad.

Kampene gikk ikke så bra for den sunnidominerte opprørsgruppen FSA, som Atareb var en del av. Med hjelp fra russiske flyangrep og sjiadominerte bakkestyrker fra Libanon og Iran, knakk aldri regimet han kjempet mot.

Og øst for Aleppo vokste ekstremistene i IS seg sterkere og sterkere. De ble en like stor fare for Atareb og de revolusjonære styrkene, som regimet hadde vært.

Den siste tiden har 20-åringen kjempet for en gruppe som heter «Den første Aleppo-divisjonen», en undergruppe av FSA.

Før helgen sendte Mohamad en ny melding til VG. Han fortalte om begynnelsen av en stor ny offensiv for å ta den strategisk viktige IS-byen al-Bab.

«Slaget blir stort», skrev han.

– Er du redd for livet ditt?

– Jeg er ikke redd for å dø. Når jeg kriger mot IS føler jeg meg entusiastisk.